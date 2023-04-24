從浙江到中央　中宣部副部長王綱的新使命

綜合新華社、澳門日報4月13日消息，中共中央政治局委員、中宣部部長李書磊在京會見澳門新聞界高層人士參訪團之際，原浙江省委原常委、宣傳部部長王綱以中宣部副部長身份參與了相關會面。這意味着，王綱已升任中宣部副部長，這也是他履新後的第一次公開露面。

2022年4月，1972年出生的王綱從浙江省湖州市委書記任上調任浙江省委常委、省委宣傳部長，到此次履新中宣部副部長，剛好滿一年，彼時王綱也是浙江最年輕的省委常委。公開資料顯示，王綱在2015年2月擔任浙江省人民政府副秘書長前，曾長期在媒體系統工作，是典型的「筆桿子」，從最基層的記者做起，後歷任浙江日報温州分社社長、浙江日報報業集團副社長、浙報傳媒控股集團（香港）有限公司董事長等職，還曾由陳敏爾點名支援新疆辦報。在會見澳門新聞界高層人士時，王綱亦笑言自己與大家是「同行」。

首次以中宣部副部長身份亮相後，王綱又陸續有兩次公開活動：

一次是出席並致辭4月19日在廣州舉行的「讀懂中國·灣區對話」專題論壇開幕式。王綱在致辭中說，「在現代化的道路上，中國用幾十年時間走完西方國家幾百年走過的工業化歷程，創造了經濟快速發展和社會長期穩定的奇蹟。實踐證明，中國式現代化走得通、行得穩，已經讓世界看見現代化的新圖景。中國式現代化不是挑戰，而是機遇；不會威脅誰，只會造福世界，為人類實現現代化提供新路徑。」王綱最後以「四個機遇」總結了中國式現代化：發展的機遇、和平的機遇、合作的機遇以及文明的機遇。

二十大新聞中心18日舉行集體採訪。時任浙江省委常委、宣傳部部長王綱回答記者提問。（新華社）

一次是在廣東廣州、深圳、東莞的走訪調研，並就做好國際傳播工作進行指導。對於國際傳播，王綱表示要「不斷提升國際傳播能力和水平，充分發揮廣東『兩個重要窗口』作用」，「生動講好中國式現代化故事，向世界展示真實立體全面的中國」，「要堅守中華文化立場，提煉展示中華文明的精神標識和文化精髓，推動文化創意與元宇宙、數字技術等深度融合，在動漫、影視、出版、演藝等領域培育更多國際知名IP，用好深圳文博會、廣州文交會等平台，推動中華文化更好走向世界。」

僅一年時間，王綱就從浙江最年輕省委常委晉升中宣部副部長，外界最直觀看得見的成績，即是他在擔任浙江省委常委兼宣佈部長僅一個月時間之後推出的「浙江宣傳」。2022年9月，《香港01》曾對「浙江宣傳」做過專題解讀（更多內容見《「浙江宣傳」在做什麼？》、《「浙江宣傳」如何打翻身仗？》、《二十大後中共宣傳怎麼變》）。據悉，對於「浙江宣傳」的重要文章，王綱均親自審閲定奪，這也是王綱在浙江宣傳部長任上開闢的一塊帶有符號意義的宣傳陣地。

結合王綱升任中宣部副部長之後的公開活動，其在中宣部分管的業務之一，大概率是對外宣傳。二十大之後，中宣部開始由李書磊擔任，分管日常工作的副部長是胡和平，副部長總共5位，除了新晉王綱之外，分別為慎海雄、莊榮文、張建春、孫業禮。胡和平2020年7月至今，同年8月起兼文化和旅遊部部長，2023年3月起分管日常工作；慎海雄2018年3月至今擔任中央廣播電視總枱台長；莊榮文2018年4月至今兼中央網信辦主任；張建春2020年10月至今分管新聞出版；孫業禮2021年1月至今，2023年1月起兼國新辦主任。

現任中宣部部長李書磊被認為是習近平的重要智囊。（視覺中國）

王綱料分管對外傳播，既是源於其在浙江的成績，更主要的是因應於中國當前的問題和需要。十八大以來，習近平曾多次就如何講好中國故事、提升中國文化軟實力發表講話，最早的一次，是2013年的「8·19」講話，習近平說，「要着力推進國際傳播能力建設，創新對外宣傳方式，加強話語體系建設，着力打造融通中外的新概念新範疇新表述，講好中國故事，傳播好中國聲音，增強在國際上的話語權。」及至2021年5月，政治局還圍繞加強國際傳播能力建設進行了集體學習，習近平在主持學習時強調，「講好中國故事，傳播好中國聲音，展示真實、立體、全面的中國，是加強我國國際傳播能力建設的重要任務。」

最高層反覆強調，講好中國故事也成了很多官員的口頭禪，但現實的境況卻是「有理說不出、說了傳不開」。對依託於「浙江宣傳」講故事進而獲得認可的王綱來說，接下來的新使命同樣是講故事，但挑戰和責任顯然更大。