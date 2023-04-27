在政治兩極化盛行的今天　不妨聽聽美國開國元勳的警告

今天世界上許多國家和地區都被政治兩極化所困擾。本來，不同政黨、利益集團之間相互制衡與合作是民主政治健康運行的重要條件。但在許多社會，不同政黨、利益集團之間，經常為了反對而反對，政治立場和意識形態先行，撕裂不斷，內耗不止，嚴重製約治理效能。不論是香港建制派和泛民的長期撕裂，國民黨和民進黨在台灣的黨爭，還是美國民主黨和共和黨日益白熱化的黨爭，都屬於政治兩極化。



對於民主政治來說，監督、制衡是必不可少的，但如果監督、制衡淪為黨同伐異、無原則的撕裂，妥協和共識變得稀缺，那必將侵蝕民主政治，將整個社會推向險境。

僑居美國60餘年的匹茲堡大學榮休教授、歷史學家許倬雲，曾感嘆美國立國理想之崇高，但在日益嚴重的紅藍分野下，認為美國已經形同兩個世界，「若干矛盾和對立的利益集團，為了利益又彼此抵制和拉扯，使得一些良法美意無法在國會通過，也無法在行政權上順利地執行。」曾提出「歷史的終結」的政治學家福山（Francis Fukuyama）近些年來表示，美國兩黨審慎的辯論日益減少，能駕馭分裂的強大能幹的總統未再見到，左右兩派高漲的民粹主義憤怒進一步推動兩極化。

2021年1月6日，不滿總統大選結果的特朗普支持者，進佔美國國會大廈，其中幾名支持者還站到了警方的武裝車輛上。（Getty）

其實，關於黨爭和政治兩極化的問題，美國國父們早有警告。美國開國總統華盛頓（George Washington）在發表告別演說時曾忠告國民：「在美國存在着黨派分立的危險……那些常見的黨派思想的形式，往往是最令人討厭的，並且確實是政府最危險的敵人。它往往干擾公眾議會的進行，並削弱行政管理能力。它在民眾中引起無根據的猜忌和莫須有的驚恐；挑撥派系對立；有時還引起騷動和叛亂。」

為何會有黨爭？美國憲法之父、第四任總統麥迪遜（James Madison）在《聯邦黨人文集》中給出了回答。他認為黨爭潛在原因「深植於人性之中」，「熱心於有關宗教和政體的不同意見，以及其他許多理論和實踐上的見解，依附於各種野心勃勃、爭權奪利的領袖或依附於其財產使人們感覺興趣的人，相繼把人們分為各種黨派，煽動他們彼此仇恨，使他們更有意於觸怒和壓迫對方，而無意為公益而合作」。他認為黨爭最普遍而持久的原因是「財產分配的不同和不平等」，「有產者和無產者在社會上總會形成不同的利益集團」，「受到不同情感和見解的支配」。

2020年，因反對派立法會議員的阻撓，香港立法會內務委員會停擺超過半年，導致大批議案積壓。（歐嘉樂攝）

麥迪遜的說法是有道理的。物以類聚，人以群分。因觀念、利益有別，一個社會必然會形成大小各異的不同派別，這實乃正常現象。但人容易受既有觀念、利益過度影響，陷入同温層中難以自拔，時間愈久，有可能變得偏執，失去傾聽和包容不同聲音的胸懷和能力。在此過程中，不公平的分配體系所造成的貧富分化擴大，一旦達到某個臨界點，堵塞社會流動通道，讓中下階層難以看到人生希望，勢必讓許多人滿腹憤怒，滑向極端，進而為民粹主義、政治兩極化的加劇提供養份。

有鑑於此，為了緩解黨爭和政治兩極化，一方面在保障不同黨派、群體公平競爭的同時，應該適度強化反映民眾和社會整體利益和關切的聲音和機制，能彌合和平衡不同黨派、群體的撕裂。從目前現實來看，便是給人民有效監督的民主政府賦能，為政府注入更多賢能因素，讓政府不至於淪為不同黨派撕裂的名利場，讓政府有能力引導與整合民意。另一方面便是推動社會公平正義，給中下階層創造更多機會。「不患寡而患不均」，一個相對公平的社會，往往能讓社會變得更和諧與團結。這既是美國應該改進的方向，亦是香港在進一步發展過程中不能不解決的問題。