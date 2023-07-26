政治局會議釋放重大利好　多領域政策現方向性變化

7月24日，中國官方發布新聞通稿，中央政治局召開會議分析研究當前經濟形勢和經濟工作，所出台的政策一直被認為是重大政策利好，很多人聽聞都感到為之一振。

會議也可以看做是對前幾天國務院公布的關於促進民營經濟發展3條1的背書，告訴大家，這就是當前及今後一段時間的方向和態度。總體來看，這個會議通報有這麼幾個值得注意的亮點：

第一，會議指出了當前中國經濟運行面臨的困難挑戰，主要是「國內需求不足，一些企業經營困難，重點領域風險隱患較多，外部環境複雜嚴峻。」

這是對當前經濟運行情況的總體判斷，很重要，也很準確。一般情況下，當這個層級的會議開始指出問題，並且用「一些企業經營困難，重點領域風險隱患較多」，那就已經不止是「一些企業」或僅僅在「重點領域」存在問題了，而是問題已經相當普遍、相當嚴重了。不過筆者一向認為，有問題不可怕，任何國家任何經濟體都不可能沒有問題，能認識到並承認問題，就是好的開始。

第二，整個通報，從頭到尾，都沒有「雙碳」這兩個字。筆者相信拜登如果看到肯定會心裏不舒服。前幾天他剛安排他的氣候特使克里訪華，雙方就減碳談了半天，結果這次經濟會議通報出爐，連一個碳字都看不到。

美國總統氣候特使克里訪問中國，與中央外事辦主任王毅在北京人民大會堂出席會議。（Reuters）

筆者比較同意一位朋友直白無諱的的表述，都快餓死了，還搞什麼碳排放，拜登克里什麼的都先呆一邊，先把機器給我開起來，把經濟轟上來再說減碳不遲。所以減碳的這個概念，在今後一段時間，可能要暫時消停了，可能其重要性還會說，實際上會怎麼搞就難說了。

第三，「要活躍資本市場，提振投資者信心」。對在資本市場摸爬滾打的廣大股民來講，這絕對是個值得大鳴大放的好消息。之前相關政策的說法都是「要維護資本市場平穩運行」云云，前兩年對資本的態度還是嚴厲規管，要設置紅綠燈，這次一腳把油門踩到底，提出「要活躍資本市場，提振投資者信心」，相信接下來資本市場一定會作出反應。

第四，「房住不炒」的說法在這次會議通報上消失了，取而代之的是「我國房地產市場供求關係發生重大變化」，提出要「適時調整優化房地產政策」，「更好滿足居民剛性和改善性住房需求」。

結合這段時間媒體熱議的將在部分重點城市啟動棚改的消息，卡在房地產脖子上的這隻手很明顯鬆動了。隱隱約約地，有些人可能會嗅到16、17年的那股漲價去庫存的味道。

不過，必須實事求是地說，今天的房價基礎、經濟氛圍、市場信心、社會心氣和幾年前都不一樣了，一些人形容房地產實際上已經處於一種秘不發喪的狀態，所以就全國範圍看，房地產市場能否應聲回暖，恐怕還需要再觀察一段才能得出較為準確的結論。

房地產是中國經濟的重要支柱

第五，就業被放到了空前重要的位置，通報原文是這樣說的，「要加大民生保障力度，把穩就業提高到戰略高度通盤考慮」。

就業是一切問題的根本，是社會穩定和經濟發展的根本，這次會議能把就業放到這樣的高度，一方面是對這一問題的認識的深入提升，另一方面也反映出現在失業問題的嚴重程度，高達20%以上的青年失業率，相當於每5個年輕人裏面就有1個人處於失業狀態，在任何國家、任何一個經濟體，都是相當恐怖的一件事。這次把失業問題提高到戰略高度通盤考慮，不管對經濟民生還是對社會穩定，都是一個積極信號。

第六，在需求上，提出要「通過增加居民收入擴大消費，通過終端需求帶動有效供給」。把「增加居民收入」放到「擴大消費」前面，通過需求帶動供給，這就對了！之前總是說刺激消費，消費為什麼一直刺激不起來？就是因為居民收入增長緩慢，民生投入不夠，家庭負債太高了，大家沒錢消費，不敢消費。這次理順了收入和消費的關係，反映出對基本經濟規律的認識深入。

筆者比較好奇的是，有這個說法的變化，接下來會不會通過全民發錢（或消費券）的方式刺激消費，帶動供給，會不會要求商業銀行降低存量房貸利率。這是筆者三年前就在呼籲的事情，這次會不會搞，仍然不敢肯定。至於通報提出「要振興汽車、電子產品、家居等大宗消費，推動體育休閒、文化旅遊等消費服務」，其實並不令人意外，這是今年來各方面都在做的事情，能否真正振興，仍然在於就業和收入，在於人們對經濟未來、對收入預期的信心。

消費不振成為中國經濟復甦的重大挑戰

第七，地方債。這次提出要制定實施一攬子解決地方債方案，「有效化解防範地方債務風險」，和之前的「嚴控新增隱性債務」明顯不一樣。大概在一個月前，筆者寫過一篇地方債的分析，認為上面雖然提出說中央不兜底，自己的債務自己還，但是隨着經濟形勢變化與債務情況惡化，上面一定會採取辦法通過債務重組展期、定向資金投放、中長期貸款等方式幫助地方優化債務，防範緩解金融風險，減輕地方債務負擔，現在看，都被我當初說中了。

第八，這次會議通報有特別重要的一段話，「要持續深化改革開放，堅持「兩個毫不動搖」，要「切實優化民營企業發展環境。要堅決整治亂收費、亂罰款、亂攤派，解決政府拖欠企業賬款問題。要建立健全與企業的常態化溝通交流機制，鼓勵企業敢闖、敢投、敢擔風險，積極創造市場」。

不過老實說，在地方財政緊張、官僚主義和形式主義仍然相當嚴重的當下，這個工作難度很大，挑戰也很大！要解決這個問題，必須要真正讓市場、讓民營企業看到變化，感覺到温度、恢復信心才行。只要方向對路，通過不斷釋放利好政策，久久為功，社會信心一定會恢復，經濟也能再度活躍起來。