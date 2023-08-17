中國成全球最大船東國　還有哪些不足？

最近，中國正式超越希臘，成為全球最大的船東國。中國是如何完成這歷史性一躍的？中國在航運方面還有哪些不足？中國船隊，不僅在規模硬件上要強，在支撐體系上也要過硬。



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01 最大

克拉克森數據顯示，截至8月12日，中國船東所持有的船隊規模已經達到2.492億總噸（總噸位），市場份額佔比為15.9%。略高於希臘船東的2.490億總噸（總噸位），市場份額佔比15.8%。

這意味著，中國以微弱優勢，超越希臘成為全球最大的船東國。這裡解釋一下，船東是指《船舶所有權證書》的合法持有人，也即是合法擁有船舶主權的人，而船東國則是這些擁有船舶主權人的所在國家。

船東國排名。（網絡圖片）

全球最大船東國，意味著中國擁有全球最為龐大的船隊規模。進入21世紀後，主要是希臘、日本在爭奪最大寶座。2008年，日本超越希臘；2014年，日本又被希臘反超。2018年中國超過了日本，開始了對希臘的追趕。

目前，全球最大船東國之爭，主要在希臘與中國之間。希臘地處地中海北岸，自古就靠海上貿易立足，有著悠久的航運傳統。19世紀，蘇伊士運河通航後，希臘的地理優勢更為凸顯，也逐漸成為全球航運業龍頭，並維持至今。希臘船東聯盟2022年發布年度報告稱，希臘船東目前擁有5514艘船，控制著全球約21%的運力。

從數據來看，希臘船東控制著全球31.78%的油船船隊、25.01%的散貨船船隊、22.35%的LNG船船隊、15.60%的化學品船船隊、13.85%的LPG船船隊以及9.33%的集裝箱船船隊。希臘船隊的國際化水平很高，98%以上運力在第三國之間運輸貨物，是世界上最大的跨境承運商。所以說，希臘的實力，絕不能小覷。

希臘船隊結構。（網絡圖片）

02 原因

中國能超越希臘，有幾個原因：一是需求驅動。航運，因貿易而興。目前，全球排名前五的船東國分別是中國、希臘、日本、美國和新加坡。

仔細分析，我們會發現，大多離不開經濟腹地。以希臘為例，一靠地中海的地理優勢；二靠歐洲這片經濟腹地。中國船隊的崛起，是與中國國際貿易的發展同步的。

中國是「世界工廠」，也是全球貨物貿易第一大國。每年都要進出口大量的貨物，其中蘊含著龐大的跨境貨運需求。2022年全球港口吞吐量排名中，前十大港口，中國獨占8席。龐大的貨運需求，倒逼中國船隊不斷發展壯大。最近，比亞迪豪擲50億元，打造用於出口汽車的滾裝船隊，就是這個道理。

2022年全球港口吞吐量排名。（網絡圖片）

二是金融助力。航運業是重資產行業，一艘油輪動輒上千萬美元。要組建一支龐大的船隊，沒有金融支持是辦不到的。

截至2022年底，中資金融機構的船舶融資存量規模超過1000億美元，在全球船舶融資市場佔比超過25%，中國已成為全球第一大船舶融資供給國。

巨輪出海，金融功不可沒。除了提供融資支持，中國金融公司更是直接下場。比如在這張全球船東手持訂單數量排行榜中，除了中海遠運、招商輪船這樣的傳統航運公司外，還有一支特殊的隊伍，即交銀金融租賃、中船租賃、國銀金融租賃等金融租賃公司。

全球船東手持訂單數量。（網絡圖片）

金融租賃公司，主要是出錢買船，然後將船出租給承租方。以交銀金融租賃為例，截至2023年6月末，該公司商船隊規模超過450艘，航運租賃資產餘額超過1200億元，在國內金融租賃公司中排名首位；

近三年每年平均航運融資投放金額位列全球航運融資機構前三。金融機構有錢，還願意買船，中國的船隊規模也得以壯大。

三是製造加持。中國船舶工業協會最新數據顯示，今年上半年，中國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計分別佔世界總量的49.6%、72.6%和53.2%，以修正總噸計分別佔47.3%、67.2%和46.8%，均位居世界第一。正所謂，近水樓台先得月。中國造船實力強，也為中國成為全球最大船東國的提供有力支撐。

03 不足

雖然中國拿了全球第一，卻也不能驕傲自滿。關於船隊規模，除了總噸位之外，其實有好幾個指標。比如說，以船隊資產看，排名全球第一的是日本。

目前，日本擁有的船隊資產總價值為1966億美元，中國的船隊資產總價值為1901億美元。以載重噸位比較，排名全球第一的是希臘。

希臘船隊的載重噸位達到4.23億dwt，佔全球比重達到18%，仍然是全球載重噸位最大的國家。所以說，整體上看，中國船隊並沒有取得絕對的優勢。

十大船東國的資產榜單。（網絡圖片）

看完總量，再看質量，中國船隊的結構還有待優化。中國船東的船隊規模領先主要得益於乾散貨和集裝箱船隊的增長，但在高價值的油輪、LNG上增長不足。

根據上文的十大船東國資產榜單，希臘船隊總資產（1561億美元）遠低於中國（1901億美元）。但是，希臘的油船、LNG總資產分別為562億美元、291億美元，油、氣船隊佔比高達54%。

與之相比，中國的油船、LNG總資產分別為424億美元、132億美元，油、氣船隊佔比僅為29%。這點，從中國最大的船東——中國遠洋海運集團船隊也可以看出。

截至2022年12月31日，遠洋海運共擁有1394艘輪船，綜合運力11382萬載重噸。其中，油、氣船隊運力2918萬載重噸，佔比僅為25%。

2023年以來油船訂造量前十位船東。（網絡圖片）

中國航運的進步，是有目共睹的。這裡再舉一個例子。曾經何時，中國遠洋船隊使用的氣象導航服務，一直被國外企業壟斷。2017年，國家氣象中心與華洋海事中心有限公司著手現代化船舶氣象導航研發，成立氣象導航服務團隊。

2019年，中國自主研發的遠洋氣象導航系統取得初步進展，團隊正式開展船舶氣象導航系統服務。各類商船、工程船等開始改用中國的遠洋氣象導航，結束了國外企業壟斷中國遠洋氣象導航市場的歷史。

此外，北斗導航的投用，也讓中國遠洋船隊於茫茫大洋之上有了自己的眼睛。中國船隊，不僅在規模硬件上要強，在支撐體系上也要過硬。這是因為，國際海運通道承擔了中國外貿貨物運量的90%以上。中國，需要中國航運這股「硬核力量」！