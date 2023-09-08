天津跳水能否將「流量」轉化為「留量」？

繼淄博燒烤之後，天津跳水成為內地全網最新流量爆點，被網民戲稱為天津「8A級」景區。跳水，原是生活在天津海河邊的部分老年人自發參與的體育運動，如今卻引來眾多內地乃至國外的仿效者。海河上的獅子林橋、北安橋等因此成為網紅打卡地，前來圍觀、體驗跳水的人絡繹不絕。

不過，流量衝擊亦帶來安全隱患。據報道，當地藍天救援隊救援人員在周邊執行任務時，僅兩天時間就救起14名跳水民眾。6日，天津獅子林橋跳水隊宣佈退出獅子林橋跳水，併發出安全倡議。筆者6日走訪天津亦發現，獅子林橋已處於維修停跳狀態，跳水的人群轉移至橋下岸邊，而救援人員仍在附近守護。

天津獅子林橋進行維修。（上官哲哲/攝）

天津跳水為何火遍全網？無疑要歸功於跳水的天津大爺。大爺們之所以「圈粉」無數，不僅由於他們常年練就的水性與技巧，更重要的是，他們展現了幽默達觀的人格魅力。跳水前，大爺們會在圍觀民眾面前，發表詼諧活潑的致辭，並與民眾熱烈互動。其中的佼佼者，當屬網名為「老鐮刀」的蘇大爺。74歲的他，創造了跳水口號「生存1分鐘，快樂60秒」。如今，該口號已成為獅子林橋跳水的標誌之一。

進而論之，津味文化是此番令天津躥紅的深層次因素。天津有「哏都」之稱（「哏」指滑稽有趣），盛產曲藝人才，更是相聲的沃土。1860年，英、法、俄與清政府簽訂《北京條約》，天津被迫開埠，成為港口貿易城市及北方經濟中心，逐漸形成多元雜糅的碼頭文化與市井生活。「衛嘴子」的稱號遂越傳越響，代表着天津人了得的嘴上功夫。如今，內地網路流行「i人」和「e人」的人格區分法，分別指代「內向的人」和「外向的人」，而天津則被網友公認「含e量」極高，以至於這裏有內地獨一無二的「駕車禁止說笑」警示牌。對天津人而言，跳水大爺們的幽默是本地人生活常態。

天津獅子林橋跳水者。（上官哲哲/攝）

流量席捲而來後，大爺們已難再純粹享受跳水之樂。他們迅速轉變角色，化身志願者，勸退湊熱鬧跳水的「門外漢」，並協助保障救援工作。筆者在獅子林橋與本地市民交流發現，絕大多數市民樂見天津躥紅，認為這是促進本地文旅消費的好事。在他們看來，近年經濟增長乏力的天津，的確需要「火」一把。數據顯示，2010-2013年，天津GDP增速分別為17.4%、16.4%、13.8%和12.5%，均位居內地第一。但到2017年，天津GDP增速由上年的9.0%驟降到3.6%，增速降至多年來的最低點。這反映出天津作為傳統工業城市，近年在產業結構轉型方面遇到挑戰。不過，天津已在綠色經濟、創新發展上着墨良多，亦取得一定成效。

對天津而言，如何在安全的前提下，將跳水帶來的「流量」轉化為「留量」，是對政府治理水平的一次大考。此前因燒烤出圈的淄博，當地政府在短時間內交出了高分答卷：開通「燒烤專列」，新增21條燒烤公交專線；3天修好一條路，20天新建一座燒烤城；對燒烤店進行專項檢查，規範商戶行為，回應遊客訴求......可謂用快速統籌管理能力，再度刷新淄博口碑。天津與淄博同為面臨轉型挑戰的北方工業城市，能否把握今次機遇，備受各方關注。

天津獅子林橋下的救援人員及船隻。（上官哲哲/攝）

從地理位置來看，獅子林橋位於天津三區交界地帶，具有較高的管理難度，更要求行政作為的精準性。筆者在現場發現，政府已動員消防救援、醫療急救、街道管理等多方力量，在獅子林橋附近進行安全保障。街邊停有急救車，水域有救援船隻，跳水者身旁亦有救援人士保駕，路邊甚至有免費發放礦泉水的志願者，可見政府的確在安全措施上盡力為之。今次天津政府用疏導方式，而非一紙行政禁令，顯示出政府亦在開放思路應對「流量」。

如今，跳水大爺們已宣佈退出，而隨着北方天氣轉冷，跳水的熱度勢將下降。天津文旅部門應在「留量」轉化上，開發更多創意。一方面，如何將海河及獅子林橋塑造成新地標，另一方面，藉機展示天津悠久的歷史文化底藴，以及有活力的生活與營商環境。如何用「軟實力」推動城市新發展，希望天津能成為示範城市。