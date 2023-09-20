中央黨校刊文：阻礙民營企業發展的隱性壁壘「在腦子裡」
中國經濟面臨改革開放四十年來最困難局面，民營經濟發展受阻、民營企業家對市場和未來缺乏信心，是中國政府和輿論近年來最關切的議題。為改變這種疲軟狀況，中央及地方政府近年來密集出台各項政策，修復與民營經濟的關係，甚至在國家發改委成立了民營經濟發展局，官媒也屢屢發聲發表評論。
值得注意的是，近日中央黨校機關刊物《學習時報》也發表文章，探討有關阻礙民企發展的「隱性壁壘」問題。《學習時報》在刊登於該報頭版的評論文章《阻礙民營企業發展的「隱性壁壘」究竟在哪裡》一文中發問，為什麼民營企業發展的「隱性壁壘」長期破而不除？根本問題還是在人的心裡、頭腦裡、觀念裡，這才是阻礙民營企業發展隱藏得更深的隱性壁壘。
文章指，2013年11月，中共黨的十八屆三中全會通過的《中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定》中有這樣一段話：「非公有制經濟在支撐增長、促進創新、擴大就業、增加稅收等方面具有重要作用。堅持權利平等、機會平等、規則平等，廢除對非公有制經濟各種形式的不合理規定，消除各種隱性壁壘，制定非公有制企業進入特許經營領域具體辦法」。總書記習近平也多次強調要消除民營企業發展的各種隱性壁壘，激發非公有制經濟活力和創造力。
但是儘管中央如此強調、反覆強調，針對民營經濟的「隱性壁壘」仍然普遍存在，也長期性存在。
那麼，究竟什麼是阻礙民營企業發展的隱性壁壘？《學習時報》引用有關方面負責人、專家學者都從不同角度做了解讀。
文章認為，導致變化緩慢的原因是權利平等、機會平等、規則平等、待遇平等「四個平等」沒有做到；「玻璃門」、「旋轉門」、「捲簾門」三門未拆；政商關係「親而不清」、「清而不親」兩單不明；市場准入方面審而不批、許而不可等變相門檻；競爭中與企業性質掛鉤的、招投標中與業務能力無關等等。
文章說，「隱性壁壘存在於經營主體活動的多領域，伴隨民營企業成長的全過程。」今年以來，許多省份陸續出台促進民營企業發展的政策文件，力度之大、範圍之廣都是前所未有的，其中幾乎無一例外都提到要「破除隱性壁壘」。很多地方還逐項列出了各種壁壘。在一片喊打聲中，有理由相信，民營企業發展中這隻看不見的「攔路虎」終有成為洩了氣的「皮球」的一天。
然而看不見、說得清的壁壘雖不易破，但是畢竟還有靶子，畢竟還有可以著力的地方。而看不見又說不出來的壁壘破起來就更難了。這樣的壁壘在哪裡呢？在人的心裡，在內心深處。
文章以不同所有制企業融資為例指出：兩個經營主體來貸款，條件都是一樣的，但是一個叫國有企業，一個叫民營企業，從內心講，他更願意貸給國有企業，而內心的天平一傾斜，他就會羅列出很多貸給國企而不貸給民企的理由，儘管他完全認可國家發展民營企業的大政方針，理解促進和保障民營企業發展的政策、制度、法律等等。但是，還是聽從了內心的安排。
為什麼會有這樣的心理呢？從根本上說，還是自保。這樣的心理，不光是銀行貸款的人有，相關部門也有。為什麼會有隱性壁壘？為什麼隱性壁壘長期破而不除？根本問題還是在人的心裡、頭腦裡、觀念裡。而這，才是阻礙民營企業發展隱藏得更深的隱性壁壘。