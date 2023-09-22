5千萬顆「進口蛋風波」衝擊台灣總統大選：一文睇清台灣蛋荒爭議

台灣持續了一個多月的進口蛋爭議，以台灣農業部長陳吉仲9月19日的請辭，為民進黨政府和民進黨籍總統參選人賴清德的選情暫畫下止損點。



這已是陳吉仲第二次請辭。台媒報導，陳吉仲據傳在17日請辭獲慰留，19日請辭才獲准。他在長達2000字的請辭文中重申，專案進口雞蛋是對台灣消費者和農民權衡之下最好的做法。

台灣農業部長陳吉仲星期二（9月19日）下午舉行記者會說明專案進口雞蛋議題時，向民眾鞠躬道歉。（翻攝聯合報）

據台灣行政院同一天發出的新聞稿，陳吉仲近日多次向行政院長陳建仁表達歉意，並說社會紛爭難以平息，讓專案進口雞蛋政策效益和目的失焦，他必須擔負起政務官的責任。陳建仁尊重陳吉仲的決定，允准他辭職，並於星期四（21日）生效，讓陳吉仲成為僅在任上51天的農業部長。

對於陳吉仲的辭職，不少支持者在他臉書下打氣。「部長辛苦了」「政務官的典範」「台灣這幾年農業的進步，有目共睹」。也有網民嗆聲「部長有空寫請辭文，沒空把爭議厘清、問題解決再走？」「行政院院會星期四要提的報告，星期五立法院開議，都可以直接閃過耶，太會了吧。」

進口雞蛋爭議也成台灣朝野攻防焦點。

在野的國民黨指蛋荒演變成全台食全危機，陳吉仲卻「溜之大吉」，非常不負責任。國民黨19日發新聞稿大玩文字遊戲，指進口蛋爭議「吉仲要害」重傷民進黨，又指「蛋怨人長久」民怨蔓延，連民進黨內部都有不滿聲浪，實在是「慌蛋至吉」。

民眾黨總統參選人柯文哲競辦發言人陳智菡也批評陳吉仲，拍拍屁股一走了之，是看到現任副總統、民進黨總統參選人賴清德的民調失血，想避「仲」救「清」（賴清德），但人民已經對民進黨毫無信心。

台灣副總統賴清德將代表民進黨角逐總統大位。（FB@賴清德）

進口蛋疑雲

為解決台灣蛋荒問題，台農業部（前台灣農委會）今年3月起，從巴西、土耳其、泰國、澳大利亞、美國等地進口雞蛋。

今年8月，從巴西進口的一批雞蛋被檢驗出禁止使用的動物抗生素，由此引發後續一系列圍繞進口蛋的爭議。

首先牽扯出來的是進口巴西蛋的廠商「超思」。據台灣《民報》報導，超思去年9月才成立，公司註冊地點在民宅，註冊資本額僅50萬元（新臺幣，下同），卻受農業部上億補貼，從巴西進口了8814萬個雞蛋，進口數量占專案進口雞蛋的近六成。

巴西出口「帶殼蛋（LARGE WHITE EGGS （54G-60G）＆EXTRA WHITE EGGS （60G-66G）-GRADE A）」檢出動物用藥殘留含量不符規定，進口商為超思股份有限公司。（台灣食藥署）

其次，9月上旬有一批巴西進口蛋被發現進口時間為5月30日，有效日期卻標為10月5日，長達四個月的保鮮期，引發民眾對於食品安全的擔憂。

此外，進口雞蛋還有損耗過大的問題。台農業部資料顯示，有超過5400萬個雞蛋因損毀過期而必須銷毀，其中巴西蛋占超過八成，損耗金額超過2億元（約合4865萬元港幣）。

新北市星期一（9月18日）查獲兩萬公斤進口蛋液標注為「台灣產」，也引起在野黨和民眾質疑進口蛋流向不透明。

巴西進口雞蛋2萬顆效期標示不實，食藥署要求超市下架回收。(台灣食藥署提供)

對於進口廠商超思，農業部自8月下旬起連發幾條新聞稿，稱政府補貼超思為不實報導，不存在補貼特定物件的情況。農業部9月6日還公開了與超思的合約內容，以證明沒有圖利業者的空間。

農業部還對雞蛋的製造日期和洗選日期作出說明，稱標示為10月5日到期的雞蛋應為9月24日到期，是洗選業者標示錯誤。所謂洗選，是指透過水洗與分級處理，清除蛋殼上的污穢與細菌，並剔除裂殼蛋，可有效減少病菌隨著雞蛋傳播。

至於損耗過多，陳吉仲9月16日在記者會上解釋，是為了維護糧食安全，沒有需求就不需釋出庫存，損耗是必要的開銷。

台灣從2022年開始就一再發生缺蛋問題：

陳吉仲同日還首次公佈進口雞蛋的四種流向，包括洗選後上架販售、加工成蛋液或茶葉蛋等、轉為庫存，以及洗選、運輸的損耗。

此外，農業部官網星期二（19日）開設了「專案進口雞蛋專區」，公佈各業者的雞蛋進口量、進口雞蛋庫存和3至7月進口雞蛋流向表。

不過，農業部過去幾天的舉措並未能平息外界對進口雞蛋的爭議。YouTube頻道「野電視94強」9月14日發起網路民調，超過1萬1000人投票認為，「陳吉仲應該下臺才對」。

避「仲」救「清」？

好些台灣輿論分析認為，陳吉仲請辭獲准是為了替現任副總統、民進黨參選人賴清德民調下滑止血。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉19日的晚間政論節目《關鍵時刻》稱，陳吉仲請辭一事兩天內反轉，關鍵在於賴清德人馬，因為想力挽受到雞蛋爭議暴跌的民調，逼宮總統蔡英文。不過，台灣總統府20日駁斥「逼宮說」傳聞，稱全屬無稽之談。

9月15日蔡英文參觀「2023年台北國際航太暨國防工業展」。（台灣總統府）

中時電子報主筆室快評寫道，綠營內部有兩派勢力在爭鬥，一派認為陳吉仲此時離開會將火從農業部燒到高層，因此不贊成他去職；另一派則認為巴西蛋事件已難以收拾，陳吉仲應盡速去職，才不至波及賴清德的選情。

9月以來，賴清德的民調呈現下滑趨勢，甚至在有的民調中跌破30%。「CNEWS匯流新聞網」本月4日公佈的民調顯示，賴清德支援率跌至29.7%；根據關鍵調查有限公司的民調，賴清德的支持率更是跌到了29.4%。

陳吉仲宣佈辭職的隔天（20日），賴清德出席活動時被記者喊話「陳吉仲請辭是不是為了挽救民進黨選情」，賴清德僅微笑走過，並未作出回應。

賴清德星期三（9月20日）出席活動時被問及陳吉仲請辭相關問題，微笑走過並未回應。（影片截圖）

台灣總統蔡英文星期三在高雄參加活動，被問到「如何看待陳吉仲請辭」時，同樣只對媒體微笑，並揮手致意，沒有回答。

蛋荒如何解？

受禽流感影響，台灣的這場蛋荒從2022年春節後開始，延燒至今。

據陳吉仲今年3月在立法院透露，台灣的雞蛋缺口達每天80萬至100萬個。但據業界估計，台灣雞蛋缺口遠遠高於這個數字，應在每天300萬個左右。

與雞蛋缺口相伴的是蛋價持續走高，從2月的批發價每台斤（600克）52元上調至3月的55元。9月以來受到進口蛋爭議影響，有些商家還自行將本地產白蛋上調至每台斤65元。

台灣時常爆發蛋荒，產地價創20多年歷史新高。（網絡圖片）

自1970年代起，台灣雞蛋產銷實行「統一包銷制度」，即不論蛋農每天生產雞蛋的大小、品質，蛋商都會以統一的價格收購並銷售。

雞蛋的價格則由政府、蛋農、養雞協會、蛋商公會、運銷商和專家學者等組成的「中華民國養雞協會台灣蛋雞事業產銷督導委員會」商研決定。但由於蛋農在委員會最多只占四成，蛋價長期掌握在大型蛋商手中。

與此同時，台灣政府為了平抑物價，長期以來「凍漲」雞蛋價格，雖然讓沒有競爭力的蛋農能在雞蛋過剩時存活下來，但也讓蛋農缺乏誘因投資增產。

比如今年3月底台灣從澳洲進口500萬個雞蛋，由於空運較貴，有專家質疑政府恐怕要倒貼3000萬元時，陳吉仲就曾表示，會全額吸收增加的成本。

不只台灣，日本也曾鬧蛋荒，但香港超市仍有不少日本蛋供應，只是價錢不便宜。(資料圖片)

雖然澳洲的雞蛋運費較貴，但台灣也並未考慮中國大陸的雞蛋。中國全國台聯副會長、全國人大代表鄒振球曾在今年兩會期間提出依靠大陸解決台灣蛋荒，但一些台灣網民調侃「蛋中有彈」。

台灣的蛋荒愈演愈烈，根源也在於雞蛋行業的產業結構性問題。2021年台灣家禽統計手冊統計，全台1613個蛋雞場中，傳統雞舍占比高達91.7%，禽舍老舊既導致雞蛋生產率低，也更容易傳播病毒，造成供蛋不穩定。

總之，陳吉仲請辭雖然能為賴清德選情暫時止損，但台灣的蛋荒恐怕還將持續下去。如果只依賴進口，而不從根本上提高台灣的雞蛋生產水準、改善供銷制度，蛋荒問題依舊會讓民進黨成為在野攻擊的靶子，估計下一任農業部長的路也不好走。