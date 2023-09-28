內地程序員翻牆罰百萬　「科學上網」不應成為選擇性鐵網

一名居住在中國河北省承德市的程式師因為「翻牆」工作，被當地公安沒收所得逾百萬元人民幣，激起了中國網民對翻牆這一話題的熱議。



「中國程式師翻牆工作百萬收入被罰沒」這一話題9月25日迅速登上微博熱搜，《環球時報》前總編輯胡錫進發評論稱，承德將一個程式師的境外工作收入定性為「非法收入」，並且全部沒收，是迄今看到的對「翻牆」最重的經濟處罰。

胡錫進並說，這一處罰值得商榷。不過，他所發的這條微博後來也被刪除。

不少網民評論，如果真的不能翻牆，程式師都沒法幹活了。還有人質疑，《人民日報》等一系列官媒、明星，都有X（前稱推特）和臉書帳號，他們怎麼翻牆？

在中國，所謂翻牆，即使用技術工具，例如虛擬私人網絡（VPN），繞過網絡審查封鎖，訪問在中國國家防火牆之外的網絡內容。這個詞近年也變得敏感，一些人於是改用「科學上網」「梯子」代替。

在網絡時代，防火牆長城應運而生。（Getty Images）

翻牆違法？

「翻牆」一詞流行之前，官方將上境外網站稱為「國際聯網」。

根據網民在X貼出的截圖，河北被罰的程式師翻牆登陸Github，領取工作任務，用Zoom遠端開會、協助客戶等，被當地公安認定「擅自使用非法定通道進行國際聯網」， 並被沒收違法所得105萬8000元（人民幣，下同）、罰款200元。依據是中國於1997年、1998年頒佈施行的《中國電腦資訊網絡國際聯網管理暫行規定》和該規定的實施辦法。

辦法規定，進行國際聯網，必須使用中國郵電部國家公用電信網提供的國際出入口通道。任何單位和個人不得自行建立或者使用其他通道進行國際聯網，公安可對違反規定的人給予警告，並處以最高1萬5000元罰款；有違法所得的，沒收違法所得。當時的郵電部，在1998年後依功能劃分進國家郵政局和後來的工信部。

中國工程院院士方濱興是中國網絡審查體系防火長城（GFW）關鍵部分的主要設計人，被稱為「中國長城防火牆之父」。（網上圖片）

據BBC（英國廣播公司）中文網2019年報道，香港中文大學法律學院副教授李治安說，上述的兩份規定多年「備而無用」，執法主要從中國2017年收緊VPN市場開始。

2017年，工信部發佈清理規範網絡接入服務市場的通知，規定網絡用戶未經電信主管部門批准，不得自行建立或租用專線（含VPN）等其他通道開展跨境經營活動。

此後歷年都有因為翻牆被行政處罰的案例。2018年12月，廣東韶關市公安局依據前述規定，以「擅自建立、使用非法定通道進行國際聯網」為由，對一翻牆個人處以1000元的行政處罰。

VPN邏輯示意圖。（資料圖片）

據美國之音2021年報道，在2019年7月至2020年10月間，浙江省公安部門發佈了至少62起個人用戶因為翻牆遭到處罰的案例。

翻牆還可能觸犯刑事法律。今年8月，據《羊城晚報》報道，江門網警抓獲四名涉「翻牆」違法案嫌疑人，其中兩名提供軟件的嫌疑人被刑事拘留。報道稱，網警在專項行動中發現多名網民購買翻牆軟件，並非法接入被中國防火牆遮罩的國際網站，順藤摸瓜找到了翻牆軟件源頭。

如何合法翻牆？

既然違法，那麼在海外網絡上的中國官媒、名人，如何翻牆？外資和跨境電商如何經營？

據工信部2017年發佈的文件，機構和企業可通過中國三大運營商和中國光電申請VPN，個人不能申請。申請公司的註冊資本不低於100萬元，如果企業在全國經營的，註冊資本不低於1000萬元。

由於中國在網絡設置了防火牆，內地網民在不使用VPN的情況下，谷歌、X（前推特）、YouTube、臉書等諸多互聯網產品無法使用。（VCG）

據《聯合早報》瞭解，申請也需說明接入外網的用途，也需要證明經營業務與海外相關，申請也可能被駁回。若申請成功，每年需支付一定金額的網費。一家申請了電信運營國際專線的企業IT人員說，該公司的100M頻寬每年約支付100萬元左右。

此外，企業申請到合法VPN後，所有員工都需簽署一份「文明上網承諾書」，承諾不利用網絡從事危害國家安全、洩露國家機密、不煽動顛覆國家政權等行為。承諾書還寫到，因未規範使用網絡資源產生的網絡安全責任，由使用人承擔。

前述IT人員透露，這幾年VPN線路常需要更新，尤其召開黨代會、兩會期間，VPN基本都處於半癱瘓狀態。

為防止網絡罪案，內地公安部門特設「網警」職務。（視覺中國／示意圖）

「選擇性執法」的爭議

對於大部分個人和資質不夠的企業而言，似乎沒有太多合法的翻牆管道了。於是，儘管法律不允許，仍然有大量網民在需求驅動下使用VPN「非法」翻牆。

一名在阿里巴巴和字節跳動都工作過的程式師對《聯合早報》說，阿里和字節這樣的公司，公司電腦翻牆沒問題，「但很多創業階段的公司沒錢、沒資質，只能自己搭一個VPN，嚴格來講也是違法了」 。

他說，這次程式師因為翻牆被罰，的確扔下了一顆炸彈。「主要是疑惑、生氣，因為幾乎沒有什麼程式師不翻牆，Github也是程式師必備，在上面參考代碼、遠端打零工，都非常普遍。」

在中國「網絡長城」下，Facebook等網站一直受到封鎖。（視覺中國）

知乎上，一條有2600萬流覽量和3700人參與討論的帖子裡，一名網民指出，如果這件事成為了鐵案，那麼在示範效應之下，中國國內每一個人都可能成為受害者，沒有一個人的利益是有保障的。

李治安教授說，針對數千萬使用VPN的中國網民，當局採取的措施是「選擇性執法」，依據是「翻牆的行為對國家影響有多大，政府覺得敏感到什麼程度」。

從此次程式師翻牆被罰、且金額巨大看來，這樣的「選擇性執法」在變得越發嚴格。

但要考慮到，現實中，真實的「科學上網」需求卻不會消失。監管在保障政治安全、網絡安全、嚴格執法的同時，是否也應對20多年前打造的制度進行與時俱進的調整？對於需求，堵不如疏，嘗試理解，並提供更多的合法的管道，應比增加疑惑、造成恐慌和抱怨要好得多。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

