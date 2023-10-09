高度評價文宣十年之變　習近平文化思想首次提出　揭六大要點

10月7日至8日，中國共產黨在北京召開全國宣傳思想文化工作會議。這是五年一度的會議，是習近平擔任總書記以來的第三次全國宣傳思想文化工作會議，上次是在2018年召開，上上次是在2013年召開。與前兩次習近平出席會議並發表講話不同，今次習近平並未出席，而是作出指示。前兩次會議名稱是「全國宣傳思想工作會議」，今次增加「文化」二字，改為「全國宣傳思想文化工作會議」。

今次會議至少有以下六個部分值得關注。第一，首次提出習近平文化思想。自中國共產黨十九大提出習近平新時代中國特色社會主義思想以來，過去五六年之間，官方層面陸續提出習近平經濟思想、習近平法治思想、習近平外交思想、習近平強軍思想、習近平生態文明思想。如今，中國官方首次提出習近平文化思想，將其作為習近平新時代中國特色社會主義思想的文化篇，凸顯出宣傳思想文化工作在當下中國政治中的關鍵地位。正如習近平所言：「宣傳思想文化工作事關黨的前途命運，事關國家長治久安，事關民族凝聚力和向心力，是一項極端重要的工作。」

第二，習近平高度評價中國共產黨十八大以來的文宣工作之變。他說：「黨的十八大以來，黨中央從全局和戰略高度，對宣傳思想文化工作作出系統謀劃和部署，推動新時代宣傳思想文化事業取得歷史性成就，意識形態領域形勢發生全局性、根本性轉變，全黨全國各族人民文化自信明顯增強、精神面貌更加奮發昂揚。」2013年習近平首次以總書記的身份出席全國宣傳思想工作會議，為當時中國宣傳思想工作確定新的政策方向。2018年習近平再次出席全國宣傳思想工作會議時表示：「實踐證明，黨中央關於宣傳思想工作的決策部署是完全正確的，宣傳思想戰線廣大幹部是完全值得信賴的。」如今，他用了「歷史性成就」、「全局性、根本性轉變」來形容十八大以來中國文宣工作之變，顯示他對此工作持滿意態度。

2014年，習近平前往北京大學，與著名哲學家湯一介交談，了解《儒藏》編纂情況。（@新華視點新浪微博）

第三，與過去十年的文宣工作之變一脈相承，今後中國宣傳思想文化工作側重落實和持續優化。前兩次宣傳思想工作會議，習近平直接出席並發表講話，今次習近平只是作出指示，並未出席，說明大的政策方向都已經確定，關鍵在於落實和優化。

習近平表示：「新時代新徵程，世界百年未有之大變局加速演進，中華民族偉大復興進入關鍵時期，戰略機遇和風險挑戰並存，宣傳思想文化工作面臨新形勢新任務，必須要有新氣象新作為。」他提出具體的工作方向：「着力加強黨對宣傳思想文化工作的領導，着力建設具有強大凝聚力和引領力的社會主義意識形態，着力培育和踐行社會主義核心價值觀，着力提升新聞輿論傳播力引導力影響力公信力，着力賡續中華文脈、推動中華優秀傳統文化創造性轉化和創新性發展，着力推動文化事業和文化產業繁榮發展，着力加強國際傳播能力建設、促進文明交流互鑑。」落實工作歷來考驗官員的智慧和能力。毛澤東說過：「政治路線確定之後，幹部就是決定的因素。」在中國宣傳思想文化工作的政策基調已經確定的情況下，怎麼「在新的歷史起點上繼續推動文化繁榮、建設文化強國、建設中華民族現代文明這一新的文化使命」，將成為擺在宣傳思想文化領域官員面前的考驗。

第四，宣傳思想工作的會議名稱和領導小組都增加了「文化」二字，既與習近平文化思想相適應，又擴大了宣傳思想工作的範疇。相對而言，「文化」二字比「宣傳」二字的包含面更廣，更具有普遍意義，更適合作為一個國家和社會的立世之本。

2014年3月29日，習近平訪問德國時，在柏林同德國漢學家、孔子學院師生代表座談，習近平講到，「不要把中國五千年的文明文化搞丟了」。（央視視頻截圖）

第五，依舊強調「敢於鬥爭」，今後一個關注點是「善於鬥爭」。習近平在指示中說：「各級宣傳文化部門要強化政治擔當，勇於改革創新，敢於善於鬥爭，不斷開創新時代宣傳思想文化工作新局面。」今次宣傳思想文化工作會議強調：「堅決有效防範化解意識形態風險，敢於亮劍、敢於鬥爭。」這說明今後宣傳工作會像過去十年那樣持續強化「主流思想輿論」和「正面宣傳」，並對有可能涉及「意識形態風險」的宣傳思想文化「敢於亮劍、敢於鬥爭」。當然，能不能「善於鬥爭」同樣重要，這就考驗宣傳文化部門識別、防範「低級紅」和「高級黑」的能力。

第六，繼續突出外宣工作。今次宣傳思想文化工作會議強調：「加強和改進對外宣傳工作，增強中華文明傳播力影響力。」中國早已經是世界第二大經濟體，但在海外社會仍然未能有效擺脱被誤解、被貼標籤、被質疑的困境。這背後既有海外社會的意識形態和政治利益原因，又有中國自身的原因，其中一個原因便是外宣工作的困境。習近平曾說：「落後就要捱打，貧窮就要捱餓，失語就要捱罵。現在我們把前兩個問題解決了，必須下決心解決『捱罵』的問題。」這就要求今後中國除了持續落實法治、國家治理體系和治理能力的「第五個現代化」，提升吸引力和感召力之外，還需要用更包容更靈活更合理的方法和形式來改進外宣工作。