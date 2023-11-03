以巴衝突｜兔主席：中美博弈可能將是中華民族及美國猶太人的競爭

以巴衝突越演越烈之際，也讓外界看到，在美政經勢力龐大的猶太人相當程度左右了美國政治與選舉的走向。中共元老任仲夷之孫任意（網名「兔主席」）於2023年11月3日發表文章《中國人/華人vs猶太人：中美大國角逐的族裔維度》，《香港01》獲授權轉載。



未來人類世界的競爭與博弈，將主要發生在中美兩國之間。其中，掀起冷戰思維、挑起競爭、衝突的主要是美國，中國則是「回應者」——為了自身的發展，不得不應對來自美國及其領導的西方世界的競爭與挑戰。

中美兩國的競爭有多重維度。既有制度的，也有價值的，也有文化的；而文化價值，最終可以落位到具體的歷史民族和傳統身上。

在中美博奕中，中國的民族主義情緒亦不容忽視。圖為北京為紀念二次大戰結束70週年舉行大型慶典中表演的舞者。（路透社）

我們習慣以「昂撒」（Anglo-Saxons，盎格魯—撒克遜人）理解英美文化、「海洋文化」。但實際上，未來的族群競爭，並不發生在華人與「昂撒」甚至「日爾曼」（英格蘭、德國、北歐等國家」）之間，而是發生在華人與嫁接在「昂撒文明」的猶太人之間。

這裡的猶太人，基本上主要指在過去幾百年寄居在歐洲，嫁接西方文明，取得成功，並移民美國，乘美國之大舟而上，幫助造就並借助美國獲得最終成功的阿什肯納茲猶太人（Ashkenazy Jews）。

中美大國博弈，最後可能會化為中華民族與美國猶太人之間的知識與智慧的競爭。從國家主席習近平會見美國參議院少數派領袖舒默（Chuck Schumer），從王毅會見美國國務卿布林肯（Anthony Blinken），已經是這樣的場景。而在最前沿領域發起引領挑戰的OpenAI，正是美國猶太人森．柯曼（Sam Altman）創立的。

但猶太人龐大的文明遺產本身並不和中國對立：中國的相容並包的意識形態體制其實已經納入了猶太人的思想和智慧——馬克思所承載猶太人文明、歐洲左翼思想及歐陸哲學的共產主義與國際主義。海納百川。其實，我們已經借鑒了猶太人的智慧。

但說到中國人與美/西方猶太人的競爭——這個以猶太人為中心的視角，會被西方人認為是「反猶主義」的一種（antisemitic tropes），即認為這就是說猶太人「操縱」了美國與西方社會，屬於陰謀論，是「黑化」猶太人。

要看到，美/西方世界內的猶太人並不是一體的，從左到右，各行各業的都有，在重大問題上可以站在反面。從美國民主黨進步主義領袖、批評以色列的桑德斯（Bernie Sanders），到幫助特朗普（Donald Trump）撮合阿拉伯世界和以色列關係、提出和平方案的猶太人地產商女婿庫許納（Jared Kushner），都是美國猶太人。絕不能把他們看做有共同政治目標、集體意識和議程的一個整體——而應把他們看做散落在不同政治派別、「部落」及利益團體的社會知識與能力精英。

換句話說，他們並不代表具體的「派別」，也不是一個集團，而是人才力量。

相較於美國福音派等基督徒團體對特朗普的支持，猶太宗教團體一直對特朗普持遲疑態度，儘管特朗普一再展現親以色列的態度（GettyImages）

阿什肯納茲猶太人是「上帝」送給西方文明的禮物。經過數百年，猶太人在西方社會找到了細分定位與方向——既然沒有土地，那就只能靠知識和技能吃飯。而在人類世界進入以知識為主導的年代，猶太人得以在西方文明佔據優勢地位。

深入學習西方自然科學、社會科學、哲學和社會理論的人會發現，某種意義上，現代西方文明很大程度都是借助猶太人創造的。

國與國之間的競爭，最後就是人才的競爭。這兩個特別注重知識、教育與文化傳承的民族——中國人/華人，以及猶太人，最終將代表「中國隊」與「美國隊」「角逐」。

當然，樂觀來看，許多年後，會並為一家人，同一個命運共同體的大同之下。

這裡，要把以色列排除在外。以色列代表的是傳統、落後、反動、前現代乃至反智的猶太人。以色列的存在，只會「拖」美/西方猶太人的「後腿」。

當然，如筆者預測的，如果以色列再這樣走偏鋒，發展下去，任其國內為傳統/保守派猶太人所主導，成為一個「非自由民主」（illiberal democracy）、奉行類種族政策的宗教化國家，剩下不多的猶太人也會轉向美/西方，由美國最後收割一批知識人才。

本文是「兔主席」有關以巴衝突的系列文章第十篇，隨後會陸續發布。

