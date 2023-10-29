以巴火藥桶（九）：奧巴馬-特朗普-拜登及「新共識」
編者前言：本文是「兔主席」有關以巴衝突的系列文章第九篇，隨後會陸續發布。
17. 覆盤美國的中東政策，奧巴馬時期的中東政策又是什麼？（編按：前16個問題已在本系列文章第一篇、第二篇、第三篇、第四篇、第五篇、第六篇、第七篇、第八篇處理。）
「偃旗息鼓」、戰略性撤退。
2002年，美國國會通過了對伊主戰的伊拉克決議時，奧巴馬雖還不是參議員，但已經明確反對對伊開展軍事行動。回頭看，他在那個時候能做出這個選擇，還是不容易的，確實有先見之明。
2008年，奧巴馬參選總統。當時美國老百姓反戰心切，反對伊拉克戰爭就成了奧巴馬一個十分重要的賣點。最後，奧巴馬如願上台，成為美國第一位黑人總統。
奧巴馬的八年任期裏，在美國社會「新共識」的基礎上，重新調整了中東政策。（以下所述美國外交政策，覆蓋了中東、阿富汗及北非等區域）
——撤離伊拉克：宣誓就職後第二個月（2009年1月）就宣佈了美軍撤離伊拉克的時間表，2010年8月宣佈伊拉克戰爭全面結束；2011年12月完成最後的美軍部隊的撤離；
——修好伊斯蘭國家：宣誓就職後不久，即對中東伊斯蘭大國（伊朗、土耳其、埃及等）丟出橄欖枝，表示希望修復美國與伊斯蘭世界的關係，要開啟新局面，推動中東和平；
——修復與伊朗的關係：奧巴馬第一任時期，對伊朗比較近；第二任時期，伊朗方面魯哈尼上台，奧巴馬就抓住機會和伊朗談判，最終在2015年談成了歷史性的《伊朗核協議》；
——選擇不對敘利亞政府進行軍事打擊：2012年敘利亞內戰開始後，奧巴馬即警告阿薩德政府不得使用化學武器（情報顯示阿薩德打算對反政府軍使用化學武器），並稱，如果敘利亞使用化學武器，就是越過「紅線」，將遭到美國的軍事打擊。2013年8月，阿薩德政府真的使用了化學武器，但奧巴馬最後卻選擇了不對敘利亞進行軍事打擊，相當於推翻了自己劃定的「紅線」。奧巴馬的應對是，協同俄羅斯，與敘利亞政府一道簽署了一個協議，讓敘利亞自行摧毀全部化學武器。最後奧巴馬是用外交手段解決了問題。（這也為特朗普後來轟炸敘利亞埋下了伏筆，因為特朗普對奧巴馬的政策全部都是反着來）
——消極對待敘利亞內戰：針對敘利亞內戰，奧巴馬採取消極對待的態度，只在個別針對ISIL的特別行動裏派出極少量的特種部隊。美國的消極態度使其在區域內的存在感和影響力進一步降低；
——在利比亞內戰中配合聯合國安理會決議，但遭到美國國內政客大量反對：2011年，利比亞爆發內戰，卡扎菲政府殘酷屠殺平民。聯合國安理會通過決議，呼籲國際社會聯合力量在利比亞上空建立禁飛區。奧巴馬政府配合安理會決議，幫助實施了禁飛，並對利比亞空軍基地進行了空襲。這些舉措卻遭到了大量的華盛頓國會政客反對和批評，要求奧巴馬解釋參與利比亞內戰的原因，是否得到國會充分授權，並要求奧巴馬撤出現有部隊，並且禁止地面部隊參與。這是在2011年，充分反應了華盛頓對涉外軍事幹預的反感已經成為共識。其中，共和黨的傾向尤其明顯，這些都是特朗普上台前夜美國政壇的趨勢。
——撤離阿富汗：礙於不穩定的局勢，奧巴馬上任初期時，還不得不對阿富汗增員，但很快就進入一個持續撤軍的狀態。
——敲打以色列：奧巴馬在任初期和以色列的關係是不錯的，還增加了對以色列的軍事援助。但伴隨內塔尼亞胡政策越來越右翼、極端化，奧巴馬政府的態度也發生了變化，開始敲打以色列。其中最重要的一個舉措，就是在2016年12月23日譴責以色列非法定居的聯合國安理會《2334號決議》裏投了棄權票，讓決議得以通過。這大概是奧巴馬在離任前做的最後一件「良心事」。
——刺殺拉登: 第一任末期（2011年），奧巴馬授權特種部隊飛入巴基斯坦，刺殺了拉登，這算是用最小代價，替美國人報了911恐怖襲擊的「一箭之仇」。
奧巴馬之所以上台，也是因為他堅定的反對伊拉克戰爭。在任期間，他也嚴格遵守了這個原則，最小化美國對中東及其他國家的軍事幹預。我們總結奧巴馬外交政策的特徵：
第一，能用外交手段就用外交手段；
第二，能不使用武力就不使用武力；
第三，能不使用地面部隊就不使用地面部隊；
第四，如果必須有地面部隊參與執行任務，則限定使用只有數十人的特種部隊；
第五，使用武力時，原則上需有聯合國授權，走多邊主義路線
奧巴馬遵循美國民眾「新共識」，戰略性地撤離了中東，但同時又引發了新的問題。
其中最重要的一個問題是，美國在推翻了薩達姆政權後，把伊拉克變成了爛攤子。原來，薩達姆靠超人政治強權控制伊拉克，讓各種不同的力量貼貼服服；後薩達姆時代，伊拉克進入了什葉派（多數）和遜尼派（少數）外加庫德人的宗派/族裔之爭，美國人推行的所謂選舉政治，淪為部落政治和多數人暴政。
原在薩達姆執政期間當權的少數派——遜尼派，這時變成了什葉派的壓迫對象，於是激烈反抗。
這股力量最終造就了「伊斯蘭國」（ISIS/ISIL）——幾乎所有的ISIL的領導人，包括它的軍事及安全委員會成員，以及主要的酋長和親王，都是伊拉克的前軍事與情報官員，尤其是在後薩達姆時代清洗前政府成員（Ba'ath黨人）的運動中丟掉工作與養老金的人們。
ISIL就是美國入侵伊拉克的直接產物。
而美國既從伊拉克撤離，也就無人再能控制ISIL。
ISIL勢力範圍不斷擴大，成為一方力量，並深度介入敘利亞內戰。
ISIL的進入，極大加劇了敘利亞等地的難民潮2015年是在奧巴馬的任內，這一年，既是ISIL的全盛期，又是歐洲移民危機的高潮。危機中，共有130萬移民流入了歐洲，最終有約100萬為德國所接受。
小小的歐洲社會，如何承接這麼多的中東難民？歐洲難民潮是歐洲政治民粹化、右翼化的重要因素，也間接推動了英國的脱歐運動。
觀察：奧巴馬任內，遵循了自己競選時的承諾，遵從美國民眾的「新共識」，戰略性地撤離中東，迴避直接干預中東事務。這使得中東出現了權力真空，而薩達姆政府的殘留部分也重新組合成為極端組織ISIL（伊斯蘭國），進一步破壞了中東的安全與穩定。持續的動亂與內戰也推動100多萬中東難民流入歐洲，造成了歐洲的難民危機。最終，歐洲不得不以接受難民的方式，承接美國留下的中東爛攤子，並導致本國政治的右翼化及民粹化。一年後（2016年），英國通過了脱歐公投，使得歐盟進入瓦解通道。
18. 覆盤美國中東政策，為什麼說奧巴馬其實鋪墊了特朗普的MAGA外交？
主要有三個方面的因素。
第一個是沿着美國民眾的「新共識」制訂外交政策，讓美國擺脱深陷的中東泥潭。這一條前面已經闡述。奧巴馬在任八年，在轉向「孤立主義」的問題上，共和黨比民主黨更加敏感，轉向更加迅速。
第二條是尋找新目標，轉向「亞洲」——確切地說，是轉向中國/東亞/東南亞。
在撤離中東的同時，奧巴馬提出了美國的外交新方向，就是重新聚焦、佈局東亞/東南亞。這相當於中東走不成，就換個「賽道」，改鑽東亞。個人理解，這裏有多方面的原因：
第一，東亞六國，人口16億；東南亞十一國，人口約7億。加在一起共十七國、23億人，比中東大得多；
第二，東亞/東南亞發達及中等發達的經濟體很多，大多國家也是務實求發展的，美國可以在此建立許多經濟合作機會；
第三，中國在快速崛起，對世界格局有很大影響，美國需要調整和縮小「戰線」，把力量重新聚焦東亞，制衡中國崛起帶來的影響；
第四，因宗教、體制等原因，相比中東社會，美國民眾對東亞/東南亞社會的認可程度和接受程度更高；
第五，與身處多個火藥桶的中東伊斯蘭國家不同，東亞/東南亞看來比較「無害」，彼此間很少訴諸衝突、暴力、戰爭，大多相安無事。美國進入東亞/東南亞，捲入軍事衝突的可能性較低，被極端恐怖主義反撲的可能性也較低；
第六，從民間基礎看，中東民眾大多是反美的，但東亞/東南亞民眾很多是親美的，美國在這裏開展外交，有比較大的空間。
不過，奧巴馬並沒打算扼制中國，還是希望接觸中國，加強與中國的聯繫。
將美國外交政策注意從中東戰略性地轉向東亞、東南亞，是奧巴馬任內一個極為重要的佈局，這個佈局迄今還在影響美國外交。
第三條是美國國內政治驅動孤立主義的進一步加強
前面說了，特朗普和奧巴馬之間，就差一個金融危機。直到今天，美國社會還沒有完全從2007-2008的金融危機裏走出來。
金融危機會如何影響美國的外交政策呢？
主要是幾方面：
第一，貧富差距拉大，民眾的經濟安全感也進一步減弱，更加關注自身的經濟安全與本土事務，希望政府將主要資源導向國內，解決國內的民生與發展
第二，本土問題不解決的話，民眾不希望政府參與國外的大規模軍事項目、進行大規模軍事與經濟援助
第三，民粹主義抬頭，對華盛頓政客、企業、媒體、公共機構、精英團體的不信任急劇增加，認為這些團體根本不考慮美國民眾的利益，甚至不考慮美國的國家利益，只是在推行一些有利於精英自己的政策（其中包括讓美國捲入國外戰爭）。
至此，對特朗普的MAGA政策已經「鋪墊」完畢。
觀察：奧巴馬任內，努力脱離中東泥潭，將美國外交的重心從中東轉到了東亞與東南亞，特別是中國。後面的特朗普和拜登其實都在延續這個政策。另外，金融危機以來，美國國內經濟社會問題越發尖鋭，民粹主義抬頭，對華盛頓的不信任與日俱增。這也使得美國民眾越來越不願支持美國政府提出的涉外軍事行為，認為這些政策可能只是惠及少數利益團體，但會損害大多普通美國人的利益與福祉。
19. 覆盤美國的中東政策，特朗普的中東政策是什麼，對美國有何影響？
特朗普的中東政策，是將小布殊後期、奧巴馬時期建立的「新共識」進一步升級，變成「孤立主義」、「不干預主義」、「美國至上」，也就是所謂的「MAGA」（Make American Great Again）。今天的共和黨已經發展為特朗普黨，像德桑蒂斯（Ron DeSantis）、拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）都是對齊這些政策。
要點：
——美國首先應該專注於本國事務（其中，南方邊境及非法移民問題是最主要的問題）
——美國面對的最主要的地緣政治及意識形態競爭與「威脅」來自中國，所以，美國應該集中力量聚焦中國/亞洲
——美國不要過多地摻和中東事務
——對有戰亂、衝突、威脅美國安全的國家，美國應減少與其來往（包括禁止其公民入境）
——美國要避免捲入中東的軍事衝突
——美國在中東最大的敵人/威脅是伊朗
——美國在中東最大的盟友是以色列
——儘量通過外交及非軍事手段解決問題
——美國利益第一；美國幫助盟友，原則上都應能獲得明確的經濟回報，一切都應該擺在枱面上
特朗普的中東政策裏，其實增加了一些很個人化的東西，就是：凡是奧巴馬推行過的重要政策，他都要反着做，以此顯示他的不同。
——奧巴馬沒有轟炸敘利亞，特朗普就轟炸了敘利亞；
——奧巴馬推行伊朗和談，特朗普就撕毀伊朗和談，對伊朗進行變本加厲的制裁（其實如果沒有奧巴馬推動伊朗和談，特朗普可能樂得自己推動與伊朗的和談，甚至恨不得讓以色列和伊朗握手言和）
——奧巴馬不那麼支持以色列，特朗普就加碼支持以色列。
本系列是關於巴以問題的，因此要特別提一提特朗普的以色列政策。
第一，「特朗普和平計劃」：2020年1月，特朗普政府提出了一套包含巴勒斯坦建國的「兩國方案」，但方案內容壓倒性地偏向以色列，過程中也沒有與巴勒斯坦方面磋商。這個方案「見光死」，遭到了以色列復國主義者、巴勒斯坦所有方面、周邊伊斯蘭國家、阿拉伯聯盟、伊斯蘭合作組織等機構的反對。
第二，《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords）：特朗普政策的策略是幫助以色列在不解決巴勒斯坦問題的前提下，逐個改善與阿拉伯國家的關係。2020年9月，以色列在華盛頓與阿聯酋、巴林、摩洛哥和蘇丹四國簽訂協議，這四國都不是巴以衝突的直接利益攸關方，其中摩洛哥和蘇丹還是北非國家。美國和以色列的算盤是：通過與更多的阿拉伯國家建立經濟合作關係，買通他們的上層支持，然後擱置巴勒斯坦問題。我們看到，拜登政府在調停以色列與沙特阿拉伯的關係，實際上是在延續特朗普政府的這一策略。當然，在以色列轟炸加沙（特別是醫院被襲事件）後，所有這些國家都對以色列進行了譴責。《亞伯拉罕協議》戰略實際上已經告吹。
可以看到，特朗普的中東政策，就是以最小的投入（動動嘴），幫助以色列鞏固地位。
但特朗普的中東政策有以下幾個問題：
其一，完全將伊朗推到了美國的對立面，而且已經不可逆，拜登上台也無法扭轉；
其二，順勢將伊朗「推」給了俄羅斯、中國，進一步減少了美國在中東的影響力；
其三，縱容乃至鼓勵以色列做實對巴勒斯坦土地和權益的侵佔，讓內塔尼亞胡政府更加極端；
其四，讓所有國家都覺得美國是不可靠的，外交政策沒有連續性。
這些都極大限定了特朗普之後拜登政府的選擇。
觀察：特朗普/MAGA的中東政策，其實是奧巴馬以來美國外交政策「新共識」一個升級版延續。特朗普將之變為「孤立主義」、「不干預」、「美國第一」，堅定地撤離、淡出中東，同時把主要的注意力轉移到中國。
（未完待續）
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