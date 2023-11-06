「長江黃河不會倒流」　《財新》最新社論敲響的警鐘

2023年11月6日出版的最新一期《財新周刊》發表題為《改革亟須新突破》的社論，該社論提前在財新網站發布，旋即引發關注。《財新》社論從十年前的十八屆三中全會切入，並引用了已故前總理李克強那句廣為流傳的「長江黃河不會倒流」，對今天的改革提出帶有全局性的追問與反思。

社論開篇即對十八屆三中全會予以極高評價。「十年前的11月，中共十八屆三中全會召開。全會通過的《中共中央關於全面深化改革若干重大問題的決定》（下稱『決定』）總計16個部分、60條、300多項改革舉措，涉及範圍之廣、力度之大，前所未有。十年來，政商學界人士常常以歎賞的語調，引述這份俗稱『60條』的重要文件。」「在40多年改革開放史上，十八屆三中全會與開啟改革的十一屆三中全會、確立社會主義市場經濟的十四大及其十四屆三中全會一樣，具有里程碑意義。『使市場在資源配置中起決定性作用和更好發揮政府作用』是決定最重大的理論成果。」

十八屆三中全會的報告首次明確提出要「推進國家治理體系和治理能力現代化」。（新華社）

在正文中，該社論也對《決定》在落實過程中出現的問題提出追問。一方面是客觀形勢之變。「與十年前相比，今天中國面臨着新的形勢。中國經濟持續面臨增速下行壓力，人口紅利已經驟減，外部環境惡化，疊加三年疫情衝擊，目前，不少企業經營困難，地方財政拮据，房地產和地方債務引發的財政金融風險顯露，令人擔憂的就業形勢關乎民眾福祉與社會穩定。近期形勢雖有所好轉，但是，刺激政策邊際效果明顯遞減，中國經濟尚未完全重返正軌。在優化宏觀調控政策的同時，如何通盤思考和全面部署改革開放新突破，便成為擺在決策層面前的重大課題。」

另一方面是主觀上未能將《決定》確立的改革方案和精神落到實處，這也導致了「民眾觀感與當年預期之間存在一定温差」。具體來說：其一是有形之手干擾市場配置的行為依然普遍存在。「倘若真正實現了市場在資源配置中起決定性作用，如今經濟社會中存在的許多矛盾與困難，本可以在很大程度上得以避免。」「欲更好發揮政府作用，就必須繼續深化簡政放權，把權力之後關進制度的籠子。」

其二是改革停留在口頭與紙面。「有些官員口稱的『改革』，其實與決定精神背道而馳。曾幾何時，收縮性政策頻出。尤其是三年疫情中，微觀干預過多，一刀切、層層加碼現象嚴重，市場主體苦不堪言。正面改革是改革，糾正錯誤同樣是改革。市場主體迫切盼望一些部門與地方政府能夠儘快撥亂反正。」

2013年11月召開的中共十八屆三中全會，多次強調改革的重要性。(VCG)

在最後，該社論引用了習近平在十八屆三中全會就《決定》所做的「說明」，「面對未來，要破解發展面臨的各種難題，化解來自各方面的風險和挑戰，更好發揮中國特色社會主義制度優勢，推動經濟社會持續健康發展，除了深化改革開放，別無他途。」因為「改革開放才是信心的終極來源。」放眼未來，「改革依然任重道遠，不進則退。」

確如《財新》社論所言，十年前的十八屆三中全會提出的諸多改革舉措，涉及範圍之廣、力度之大，的確前所未有，提出之際也的確令海內外頗為振奮。也是在這次全會上，首次提出了全面深化改革總目標，完善和發展中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現代化。由中宣部委託新華社主辦的黨刊《半月談》發文稱這次全會是「劃時代的」，並將其重要性等同於歷史轉折關頭的十一屆三中全會。

十年後的今天，中國面對的內外形勢已不同於十年前，尤其是經歷過三年疫情的消磨，民眾對於中國能否持續推進改革開放保持懷疑態度。雖然最高層反覆強調「中國開放的大門不會關閉，只會越開越大」，但還是無法抵消人們的疑惑，社會面的預期與信心也因此持續低迷。所以如《財新》社論所言，改革亟須新突破。且十八屆三中全會已經對包含財稅、金融、國企、土地、社會保障方方面面做了高瞻遠矚的頂層設計，時下最關鍵的是「答好這些十年前出的題目」，而答好的前提是思想解放，是保證一份份好文件能夠得到嚴格落實。