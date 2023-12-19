悼念江平：中國法學界一面旗幟　願「法治天下」矗立在天下人心中

12月19日，中國政法大學原校長、終身教授江平在北京中日友好醫院逝世，享年94歲。江平是中國法學界一面旗幟，德高望重，被譽為法學界良心，既是法學教育家、大學校長，參與推動中國法治進步，又是民法學界的泰斗，傑出知識分子。

江平生於1930年，1948年就讀於燕京大學新聞系。1951年江平作為首批公派蘇聯的留學生，出國攻讀法律。1956年江平因成績優異，提前一年畢業回國，進入當時的北京政法學院（中國政法大學前身）民法教研室，承擔民商法的教學和科研工作。1957年江平被劃為「右派」，噩運接踵而至，先是新婚妻子不堪壓力與他離婚，後是他下放勞動，被火車壓斷一條腿，自此成為殘疾人，只能靠假肢行走。文革期間，北京政法學院解散，江平被派往北京市郊延慶一所中學教俄語。

直到文革結束，中國開始撥亂反正，啟動改革開放，江平才走出人生低谷，重新迎來人生的春天。1978年北京政法學院覆校，江平收到「徹底平反」的正式通知，被恢復原有教職。當時的中國百廢待興，亟待思想啟蒙，江平在大學率先開設羅馬法和西方民商法課程，其中許多內容都合乎市場經濟潮流，深受學生們歡迎。1983年北京政法學院與中央政法幹校合併，組建成立現在的中國政法大學，江平獲得重用，先是擔任副校長，後又升任校長，開創新風氣，讓許多人才脱穎而出。

2014年12月4日，中國西安市民在憲法日宣傳活動現場觀看依法治國宣傳展板。（新華社）

江平是一位勇敢、有強烈責任擔當的知識分子，具有獨立批判精神，積極參與推動中國法治進步。他除了在大學著書立說，培養法學人才之外，還參與中國多部法律的起草和制定。從民法通則到行政訴訟法、公司法、合同法、信託法、物權法，都能在不同程度上看到江平的努力。江平曾擔任七屆全國人大常委會委員、法律委員會副主任，並在1988年至1992年任中國法學會副會長。江平不僅見證了中國的法制進程，而且一直努力推動中國法治進步，為「法治天下」的夢想而努力。

1990年，江平被免去中國政法大學校長一職，但他仍然積極為法治發聲，經常站在弱勢一方。2001年中國政法大學授予江平「終身教授」稱號，稱讚他在法學教育和立法活動中的貢獻。江平曾說：「我現在所能夠為社會做的還是吶喊，我現在的社會使命是吶喊。在我力所能及的時間內、範圍內、影響力的度上，我儘量為中國現代應該有的法律觀念和法律做一些吶喊。吶喊總是能起到一些作用。」

江平身上的知識分子擔當、開放意識、獨立批判精神，讓他被世人譽為中國法學界良心。2010年江平在《沉浮與枯榮：八十自述》中寫道：「我看到了中國知識分子的兩個品質：一個是獨立的精神，不屈服於任何政治壓力，敢於獨立思考；一個是批判的精神，以自己的學術良心，敢於批判現實。在人生已屆80歲時，我唯一的希望是能切切實實地繼受這兩個品質，高舉獨立的旗幟，高舉批判的旗幟。」

在江平及其所代表的一大批法律人、知識人的推動下，經過改革開放以來的持續努力，法治已經成為中國社會發展的共識，全面依法治國上升為治國戰略。不過，知難行亦難，全面依法治國從戰略、理念、法律條文到全面有效落實有一個過程。讓權力在法治軌道運行，讓法治來確保一個公平、穩定的預期，讓公民正當權利得到有效保障，仍是當下中國要繼續努力的工作。中國政法大學校園有一個江平題寫的「法治天下」石碑，讓「法治天下」矗立在天下人心目中是對江平最好的紀念。