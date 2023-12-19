民法泰斗江平逝世享年94歲　被譽為法學界良心　畢生為法治發聲

中國政法大學原校長、終身教授江平19日（周二）在北京中日友好醫院逝世，享年94歲。江平為中國著名法學家，被譽為法學界的「良心」。



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根據資料，江平1951年入讀莫斯科大學法律系，1956年畢業。留學蘇聯回國後，江平進入當時的北京政法學院（中國政法大學前身）任教。

在1957年反右運動中，江平被打成右派，新婚妻子被迫與其離婚，其後他被派往北京西山勞動，被火車壓斷一條腿。

由被打成右派至經歷文革，到70年代摘除右派帽子，江平曾這樣形容：「當火車軋斷小腿的時候，那個血淋淋的極限傷痛，終究是一時的，劃右派後『撕心裂肺』的那種極限的精神傷痛，卻是前後折磨了我22年！」

1979年，北京政法學院復辦，江平率先開設了羅馬法和西方民商法課程。商法，股份制、公司制度、票據制度，這些完全是市場經濟的東西，在當時的中國無疑是新鮮的，非常受學生歡迎。

1983年至1990年歷任中國政法大學副校長、校長，第七屆全國人大常委會委員、全國人大法律委員會副主任。1988年至1992年任中國法學會副會長。2001年10月12日，被授予中國政法大學「終身教授」稱號，享受國務院特殊津貼待遇。1988到1990年間，江平擔任中國政法大學校長職務。

江平曾主持制定新中國第一部民事法律《民法通則》，有「民法泰斗」之稱。（資料圖片）

主持制定新中國第一部民事法律《民法通則》

江平曾主持制定新中國第一部民事法律《民法通則》，有「民法泰斗」之稱，又曾擔任《信託法》、《合同法》起草小組組長，全國人民代表大會《民法典》編纂負責人，《物權法》專家起草小組負責人，在《公司法》、《合夥企業法》等法律的制訂中也起了重要的作用。

江平始終堅持不懈地為保障人民的私權發聲。作為改革開放重要的見證者和推動者，江平曾說，改革開放40年最核心的問題有兩個，一是市場，二是法治，兩者相輔相成。他多次提到約束和節制權力是法治建設的重要任務，把握公權與私權之間的平衡至關重要，「中國改革需要制約公權力，否則就無法建立市場經濟，也無法保障私權」。