新加坡經驗：讓西方理解中國的中立協力方
像新加坡這樣的中立、細緻入微的聲音，可能有助於緩解美中之間的緊張關係。
新加坡希望與中國和美國都保持良好關係。新加坡可以私下向雙方提供私人且保密的建議，以增進這兩個大國之間的相互理解，而不是公開嘩眾取寵。
1898年2月15日，美國戰列艦緬因號在哈瓦那港爆炸。當時，古巴是西班牙帝國的一部分，而西班牙和美國之間的緊張關係已經醞釀了一段時間，主要是由於古巴爭取獨立的鬥爭。沒有證據顯示西班牙須對緬因號的沉沒負責；然而，缺乏證據並沒有阻止美國報紙爭奪眼球。《紐約日報》（New York Journal）和《紐約世界報》（New York World）具煽動性和偏頗的報道，點燃了狂熱的民族主義火焰，催生了「記住緬因號（Remember the Maine）」的流行口號。
戰爭隨之爆發。美國從西班牙手中奪取了古巴、菲律賓、波多黎各和關島。緬因號事件的後果警示我們，偏頗和煽動性的報道是如何導致國家間雙邊關係破裂的。
長期以來，西方對中國的報道一直存在固有的偏見。中國政府被視為專制的共產主義政權。這些偏見在新疆發生「種族滅絕」的指責、中國不公平貿易行為導致美國必須徵收貿易關稅的指控，以及最惡劣的，新冠病毒源於武漢「實驗室洩漏」的毫無根據說法等方面，表現得尤為突出。如果要彌合日益擴大的中西分歧，西方世界須對中國有更細緻入微的解讀。
新加坡與西方和中國的密切關係，讓新加坡具有獨特的優勢，可以更中立地向西方世界解釋中國。
新加坡與中國的關係錯綜複雜。新加坡大部分人口的祖先來自中國，主要是福建省和廣東省。這些新加坡華人長期以來一直幫助中國抵禦外來侵略。在19世紀西方帝國主義鼎盛時期時，新加坡出生的慈善家章芳林曾捐獻鉅款，幫助福州抵禦法國的侵略。1937年日軍入侵中國後，陳嘉庚擔任南洋華僑籌賑祖國難民總會主席，為中國抗日籌集資金。
第二次世界大戰期間，抗日英雄林謀盛作為136部隊的一員，潛入被佔領的馬來亞。但他卻被日軍抓獲並折磨至死，中國國民黨政府追授他少將軍銜。曾就讀於新加坡的養正學校（Yeung Ching School，即現在的養正小學（Yangzheng Primary School））的冼星海，在抗日戰爭最激烈的時候創作了《保衛黃河》。中國的學童至今仍在學唱這首歌，並由郎朗在2008年北京奧運會開幕式上演奏。
然而，這段歷史並不意味著新加坡本能地與中國保持一致。事實上，從1950年代到1970年代，中國一直支持新加坡和馬來亞的共產主義叛亂。結果，人民行動黨領導的新加坡政府，對被認為得到中國共產黨支持的團體持懷疑和敵視態度。在這一時期，尤其是1965年脫離馬來西亞之後，新加坡依靠西方，特別是英國和美國，來保障軍事安全和經濟增長。直到中國在1970年代末實行改革開放，並停止支持本地區的共產主義運動後，新加坡和中國才最終實現關係正常化。
新加坡對中國的看法主要是基於它需要平衡與中國和西方的關係。因此，新加坡對中國的報道，沒有將中國視為競爭對手或盟友的偏見。
新加坡最大的華文報《聯合早報》在中國大陸各地，以及台北和香港都有講華語的特派員。透過刊登來自中國大陸各地，以及香港和台灣的中英文評論，《聯合早報》提供了有關中國的多元化視角。《聯合早報》的報道受到西方和中國的批評，這證明了它的相對中立。
2023年7月，《華盛頓郵報》刊登了一篇文章，指責《聯合早報》附和中國的宣傳。另一方面，中國媒體評論員則指責《聯合早報》「學美國當起教師爺，教中國政府做起事來」。同樣，新加坡的公共知識份子也不一定會接受由西方鼓吹、在美國及盟友中盛行的中國威脅論。
儘管新加坡與中國的關係不斷發展，但新加坡仍與台灣保持著密切的非官方關係。因此，新加坡可以在管理台海兩岸關係方面發揮建設性作用。如果中國大陸和台灣要實現和解，新加坡是啟動談判的理想地點。
新加坡已成為台海兩岸官員和政界人士會晤的中立場所。2015年11月7日，時任台灣總統馬英九與中國國家主席習近平的會面，就是一個顯著的例子。新加坡可以作為中國大陸、台灣和美國官員會晤和談判的中立場所。在美國，任何有關台灣問題的討論，都會伴隨著激烈的言辭，就如新加坡在時任眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）對台北的不明智訪問期間所看到的，而這種言辭將不會在新加坡出現。
在伯羅奔尼薩斯戰爭期間，米洛斯（Melos）的命運就充分體現小國在大國競爭中保持消極中立的危險。米洛斯拒絕放棄中立，轉而支持雅典，導致它在被雅典軍隊攻陷後，人民遭到大屠殺。新加坡不存在遭受米洛斯命運的真正危險。人們希望，各方更理智的政界人士和軍人不會把事情推向絕境。然而，處於大國競爭夾縫中的小國，仍然容易受到貿易禁運、網路攻擊和非國家行為體的威脅。
新加坡希望與中國和美國都保持良好關係。新加坡可以私下向雙方提供私人且保密的建議，以增進這兩個大國之間的相互理解，而不是公開嘩眾取寵。與此同時，為了對抗西方社會危險的無知和日益上升的反亞裔偏見，新加坡人不應害怕直言不諱。
像新加坡這樣的中立、細緻入微的聲音，可能有助於緩解美中之間的緊張關係。法律界有一句至理名言：傾聽對方的意見（audi alteram partem）。在西方媒體和公共知識空間製造的巨大回音洞穴中，這種細緻入微的聲音至關重要，而新加坡就處於有利地位，可以在私下和公開場合發出這種中立的聲音。
本文獲《聯合早報》授權刊載，作者是新加坡管理大學楊邦孝法學院李光前客座教授。