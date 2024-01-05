新加坡泰國宣布對中國免簽　香港與內地間出入境還一成不變嗎？

泰國總理賽塔．他威信（Srettha Thavisin，又譯社德他）1月2日表示，中泰兩國將從3月起永久互免對方公民簽證。去年12月7日，新加坡總理公署發文表示，新加坡與中國將實施30天互免簽證的協議，兩國正在商討細則，計劃將在2024年早些時候出台相關政策。



新加坡和泰國針對中國的新政策主要著眼於本國旅遊業考慮。旅遊業在新加坡和泰國經濟中都佔有重要地位，是兩國經濟的重要引擎，雖然兩國旅遊業在去年都有恢復，但都還未達到疫情前水準。而中國遊客又一直是兩國外來遊客的主力，對中國採取免簽證政策，可謂抓住了產業刺激的關鍵之處。



與中國而言，在連續三年嚴厲的疫情管控與不必要的安全疑慮導致入境外國人暴跌，經濟下行壓力不斷加大，社會面對未來信心普遍不足，對外開放意願也遭受質疑的情況下，通過調整出入境政策吸引外國遊客也成為當務之急。

去年底，中國對法國、德國、意大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞等六國試行單方面免簽政策，該政策實施1個月內，上述6國人員共計21.4萬人次入境中國，較11月份環比大幅上升28.5%，對旅遊業的刺激作用顯而易見。

不久前，中國駐外使領館又降低了簽證費用，按現行收費標準的75%收取簽證費。2024年1月1日起，中國駐美國使領館還減免了L字（旅遊）簽證申請材料，前往中國旅遊的在美人員申請赴華簽證，可免提供往返機票、酒店訂單、行程單或邀請函等申請材料。

泰國首相賽塔2023年9月25日到曼谷機場歡迎首批免簽證入境的中國遊客。（Reuters）

雖然造成外國人入境中國旅遊意願下降的原因很多，單靠外交部和出入境管理部門很難系統性解決，但至少在外交部門和出入境部門已經開始這樣的嘗試。去年底召開的中央經濟工作會議也提出，要「切實打通外籍人員來華經商、學習、旅遊的堵點。」

在這樣的背景下再看香港和內地之間現在高度複雜的出入境管制措施，會顯得特別滑稽，特別不合時宜，特別不符合兩地均需吸引遊客入境刺激經濟與旅遊業的現實需要。

香港和內地屬於同一個國家，前者只是中國的一個特別行政區，然而目前外國人到香港可以有不同時段的超長停留乃至免簽待遇，而內地遊客到香港還必須要辦旅遊簽證，分個人和團體兩種方式，最多只能停留7天，只有廣東居民有特殊對待。香港到內地旅遊也需要回鄉證。人們不禁會問，對比中新、中泰之間的免簽入境措施，陸港之間的管制措施現在還合適嗎？

過去，香港和內地之間存在巨大發展落差，兩地間進行出入境管制，為出入境設置一些人為的政策壁壘，一則是延續了殖民地時代香港和內地的特殊關係， 二則是為了國家安全與香港社會的秩序考慮，擔心有大量內地人湧入香港，擾亂到香港的經濟與社會秩序。

內地客滯留記者會。（香港01）

但是現在，《港區國安法》實施後，國家安全的問題已經在很大程度上消除了，兩地發展差距的縮小以及香港前些年頻繁爆發的大騷亂及排斥內地遊客行為等，也讓香港對內地人的吸引力大大下降，甚至即便出境旅遊，香港也已經不是內地遊客的首選，香港還有必要有那些不必要的擔心嗎？

因為內地禁放煙花爆竹，前幾天跨年，有數萬內地遊客到維港看煙花，他們甚至連在香港過夜的意願都沒有，寧願等交通數小時也要回深圳過夜，就知道香港現在在內地遊客心中處於什麼樣的地位。

反過來，倒是因為相對低廉的價格和更友好的消費體驗，事實上因發展困境已經出現消費降級的香港，現在有不少人會趁假期或週末更願意到深圳購物或消費。在這種情況下，香港和內地之間，還有必要設置那麼複雜的出入境措施嗎？

特別是現在，香港和內地都面臨巨大經濟壓力，都在想方設法吸引外地遊客，刺激經濟與旅遊消費，兩地間出入境政策在某種程度上已經成為人為障礙。如果兩地在邊境管控上採取更開放、更便利的政策措施，於兩地間的人員往來與經濟、旅遊消費刺激都是好事，二者都能享受近水樓台之便利。

本文轉載自《微信公眾號「杭子牙」 》

