23%中學曾發生實驗室意外　有學生將未淨化泥水放入口

教育局公布22/23學年中學實驗室意外調查報告，調查發現436間受訪的中學中，有23%曾申報發生實驗室意外，當中最常見的意外是割傷、灼傷或燙傷，分別佔40%和42%。另外，有一宗申報個案涉學生將一滴需要經過濾柱淨化的泥水放入口，該學生事後並無表示不適。另有學生的頭髮被本生焰輕微燒焦，以及一名學生被安全眼鏡夾傷手指。



教育局公布22/23學年中學實驗室意外調查報告，調查發現436受訪的中學中，有23%曾申報發生實驗室意外。（資料圖片）

教育局每三年做一次中學實驗室意外調查，局方今日公布最新一期22/23學年的調查，共有436所中學回應，當中有102間學校（23%）申報發生實驗室意外，意外宗數為201宗，當中共189名學生和4名職員受傷。局方指，大部分的損傷甚為輕微，96%意外都是由學生不小心所引致。調查顯示，灼傷或燙傷意外宗數最多，有85宗，佔總數約42%；其次是割傷，有80宗，佔近40%。

根據報告，大多數割傷外涉及被玻璃儀器，例如試管、燒杯、滴管、量筒的碎片，切刀等工具輕微割傷，而割傷的部分集中在手指和手掌，其中有兩宗個案需要縫針治理。此類意外有約 53%發生在科學（中一至中三）課堂及約 29%發生在生物課堂。

至於灼傷或燙傷的大多數個案，則主要由不小心處理熱的物件，例如三腳架、坩堝、玻璃器皿、熱板、 本生燈，或熱的液體或本生焰引致。此類意外有約76%發生在科學（中一至中三） 課堂及約 20%發生在化學課堂。大部分意外都是涉及手部輕微灼傷。

另外，化學品接觸皮膚則有14宗（約7%）、眼部意外有13宗（約6%)、吸入氣體引致不適有2宗（約1%)，其他未能歸類的意外則有7宗（約3%)。

有學生頭髮被本生焰輕微燒焦、安全眼鏡夾傷手指

其中有一宗個案，一名學生將一滴需要經過濾柱淨化的泥水放入口，該學生其後並沒有表示不適。在另一宗個案，當做微型實驗時，玻璃燃燒管因突然增加的氣壓引致碎裂，兩名學生及一名教師因而被輕微割傷。其他個案涉及學生的頭髮被本生焰輕微燒焦，以及一名學生被安全眼鏡夾傷手指。

教育局指，調查統計結果顯示中學實驗室維持良好的安全水平，而與上一次的調查比較，其安全水平有所改善。局方建議，雖然引致嚴重受傷的意外甚少在中學的實驗室發生，但學校仍須繼續保持警覺和採取有效的安全措施，盡量減低意外的發生；亦須提升學生對實驗室安全操作規範的態度和知識。