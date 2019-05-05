去年錄283宗中學實驗室意外　兩學生吞硫酸銅晶體　可致口腔潰爛

教育局於上周五（3日）向中學發通告，公布2017/2018 學年中學實驗室意外調查結果。報告顯示，申報實驗室意外的學校數目佔回應學校數目的24%，在283宗實驗意外之中，合共導致247名學生、4名教職員受傷。 報告形容，大部分傷者只有輕微損傷，而約99%意外都是由於學生不小心所引致。最常見的意外是灼傷或燙傷和割傷，分別約佔意外總數的49.8%及36%。報告又透露，其中兩宗個案涉及學生吞下硫酸銅晶體。

報告透露兩宗個案涉及學生吞下硫酸銅晶體。（網上圖片）

學生吞下硫酸銅晶體 多用作結晶造「寶石」實驗

教育局自2002/2003學年起，每三年進行一次中學實驗室意外調查，監察中學科學實驗室安全水平。2017/2018 學年的調查共有 426 所中學回應，其中 323 所學校申報並無發生任何實驗室意外。申報的意外總數為283宗，當中共247名學生和4名教職員受傷。

其中一些較罕見的意外，涉及兩宗學生吞下硫酸銅(II)晶體的個案。硫酸銅一般會用在學校的科學實驗，把硫酸銅顆粒作為「晶種」，浸入飽和的硫酸銅溶液之中，「晶種」就會漸漸結晶變大，外觀酷似藍寶石。參考過往報道，於2006年，培正道一間中學一名中一男生，因一時貪玩四小粒硫酸銅結晶放入口中吞下，導致口腔輕微潰爛受損，同日送院治療後沒有大礙。

至於較常見的意外之中，灼傷或燙傷佔意外宗數49.8%，報告指大多數意外主要是由不小心處理熱的物件（例如三腳架、坩堝、鉗、燃燒匙、玻璃器皿等）、熱的液體或本生燈焰引致的。此類意外有約 81%發生在科學（中一至中三）課堂，以及約15%發生在化學課堂，大部分意外都只是涉及輕微灼傷手部。

而割傷則佔36%，大多數意外涉及被玻璃儀器（例如試管、燒杯、導管）的碎片、工具（例如解剖儀器、切刀、剪刀）或「尖銳邊緣」輕微割傷，而割傷的部分集中在手指和手掌。此類意外有約 63%發生在科學（中一至中三）課堂，以及約 23%發生在生物課堂。

此外，「燃著物品」類別有四宗申報個案，全部個案均無人受傷，其中一宗個案涉及充電池於充電時過熱燃著。

「吸入氣體引致不適」類別則有一宗申報個案，報告指，實驗室技術員於沒有學生在場的化學實驗室的煙櫥中預備氯氣時，氯氣擴散至鄰近有學生上課的科學實驗室。部分學生吸入氯氣感到不適，教師把學生送院診治，所有學生同日出院。

基本實驗室規則（教育局宣傳海報）

每千學生涉1.12宗意外 數字未見異常

按學校於 2017/2018 學年申報，修讀科學科目的中一至中六學生總數為 252,072人，以發生意外總數為283宗計算，意外率為每1,000名修讀科學科的學生有 1.12 宗，與 2014/2015 學年的1.1宗相若。若按學校於該學年申報共進行908,918節實驗課，當中包括學生實驗、教師示範、實驗預備工作、專題研習和科學學會活動等，意外率為每1萬節實驗課有3.11宗。

教育局建議，但學校仍須繼續保持警覺和採取有效的安全措施，預防意外發生，包括提升實驗室使用者的安全意識、加強對實驗室安全和管理的認識、做足風險評估及恰當地棄置化學廢物。