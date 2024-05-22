教師語文能力評核結果公布　普通話聆聽與認辨卷近6成人不達標

教育局今日公布，本年度教師語文能力評核結果，英國語文科卷別中，成績達標比率最低的繼續是寫作卷，僅逾半考生獲3級或以上 ；普通話科方面，聆聽與認辨卷的成績達標率更只有40.3%，即有6成考生「肥佬」。



教育局今日公布，本年度教師語文能力評核結果，英國語文科卷別中，成績達標比率最低的繼續是寫作卷。

教育局每年與考評局合辦一次語文能力評核，讓教師或有意成為教師的人士，達到英文或普通話科的語文能力要求。

本年度共有1543名考生參加英國語文評核，2183名考生參加普通話科評核。考生成績要達到3級或以上，才達到語文能力要求。

英文評核共設有5卷，分別是閱讀、寫作、聆聽、口語及課堂語言運用，達標率最低為寫作卷，應考的1177人中，只有51.1%考獲3級或以上；達標率最高為課堂語言運用，454人應考，有93.4%、即424人達標。

至於普通話科卷，設有4卷，包括聆聽與認辨、拚音、口語及課堂語言運用。成績最差是聆聽與認辨卷，1667人中，僅40.3% 考生成績達標，即近6成人未達語文能力要求。達標率最高為課堂語言運用，518個考生，有92.1%考獲3級或以上。

教育局指，考生將於明(23日)起收到考評局寄出的成績通知書，若考生欲覆核成績，可於本月28日或之前辦理手續。提出覆核成績的考生，會於下月27日或之前獲個別通知結果。

教育局今年3月公布，下學年起將停辦筆試和口試，改由「國際英語水平測試制度」（IELTS）和「國家語言文字工作委員會普通話水平測試」取代，而「課堂語言運用」的評核部分則維持由教育局負責。