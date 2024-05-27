聖若瑟英文中學原創英語音樂劇　多元平台讓學生展才能建自信

觀塘男校聖若瑟英文中學早前於校內公開演出英語音樂劇《Game Play》，邀請校內師生、家長、校友和校外嘉賓觀賞表演。校長潘永強表示，希望透過以學生打機、參加籃球校隊經歷為主題的音樂劇，展現男生之間的兄弟情，以及如何學會為團隊犧牲。他又指學校政策重視學生學術和課外活動發展，並會透過舉辦音樂劇等不同活動為學生創造各種平台，讓每一名學生都有機會發揮所長，建立自信心和領導才能。



原創英語音樂劇內容貼地 圍繞學生日常生活

聖若瑟英文中學原創英語音樂劇。（聖若瑟英文中學提供）

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是次音樂劇以學生日常生活為主軸，透過學生組隊上網打機，以及參加籃球校隊的種種經歷，展現出學生校園生活中的常見的情節。例如面對失敗時互相指責、推卸責任以至反目不和的情節；亦有同學之間願意放下成見互相原諒、對方幫助對方，以至最終團結一心取得成功的片段。

潘校長透露，校方早於數年前籌備上演音樂劇，慶祝學校65周年校慶，為此更邀請專業人士協助創作劇本、歌曲和舞台製作等，惟當中遇上疫情，遂安排至本學年公演。他又稱，學校十分重視是次演出，並將音樂劇列作課外活動之一，而是次演出台前幕後人員連同樂隊，共有數十名學生參與演出。

為學生創造平台展才能 盼學生建自信心

聖若瑟英文中學英語音樂劇，台前幕後人員連同樂隊，共有數十名學生參與演出。（聖若瑟英文中學提供）

是次音樂劇中出現不少籃球訓練和比賽的場景，學生除了要兼顧英語對白和唱出英語原創歌曲，更同時要配合劇情在舞台上傳球、走位等高難度動作，但一眾演員最終亦能順利完成演出。潘校長亦指，對男生而言參演音樂劇是一項挑戰，因為需同時練習唱功、演戲技巧、背誦英語對白等，但對於學生願意參演面對挑戰感到高興。

潘校長觀察到有參演的學生在參加音樂劇演出綵排後，溝通技巧有所改善，並透露有從內地來港的學生主動提出參演音樂劇，校方欣賞學生的勇氣故安排他參演，認為學生只要願意展示才能，學校就會盡量為他們提供機會，期望學生從中建立信心。

不同類型平台配合學生需要 讓每名學生被看見

聖若瑟英文中學校長潘永強表示，除舉辦英語音樂劇外，學校設有展亮平台供學生展示才能。（聖若瑟英文中學提供）

除了是次音樂劇和各類體育活動，潘校長說由於學生具有不同才能，所以學校亦會兼顧不同學生的長處，讓他們向外展示才能。他舉例，學校設有展亮平台（Let's Shine），學生可向同學表演朗誦、音樂等，又或是在參加比賽前在同學面前綵排演出；另外學校會表揚每班成績最佳的首三名學生並給予獎勵，務求令每名學生都有機會被他人看見。