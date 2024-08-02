教師語文能力報告出爐　victim串錯為victum　fear當形容詞

考評局今日公布本年度教師語文能力評核報告，當中拆解逾半人「肥佬」的卷一聆聽與認辨卷「死因」，提到考生要提高普通話的敏感度，舉例他們未能識別「脫掉口罩呼吸真好」、「那就積極點兒，出去派傳單吧」等不符合普通話規範說法。



至於達標率最低的英文寫作卷，報告亦提到今年考生的文法及辭彙的準確度較往年稍遜，容易串錯的字包括將「victim」（受害者）寫成「victum」、「intimidating」（恐嚇）寫成「intemedating」，又將本身是名詞的「fear」（恐懼），當作形容詞使用。



考評局公布本年度教師語文能力評核報告。(資料圖片)

今屆語文能力評核考試，是最後一屆可供現職或有志做老師的人士報考。考試成績於5月已公布，考評局今日公布評核報告結果。

英文科五份試卷之中，以寫作卷達標率最低，僅逾半考生獲3級或以上。報告提到，該卷有兩部分，第一部份涉及作文題，三項評卷的指標中，整體考生在「組織和連貫性」的表現最好，「文法及辭彙準確度」的表現相較往年遜色。

報告提到，較弱的考生以過於複雜的句子結構，去表達簡單想法，令文法出錯的機會增加。報告又舉出考生經常串錯的英文生字，包括將「victim」寫成「victum」、「intimidating」寫成「intemedating」，又將本身是名詞的「fear」，當作形容詞使用。

不少評卷員亦留意到，有考生寫作的字數達700字，遠多於400字的要求，以為可取得更多分數，不過，反而令部分內容重覆，闡述亦不夠精準，以及文法和辭彙錯誤，建議考生多花時間謹慎規劃和覆檢作文更佳。

未能識別「脫掉口罩呼吸真好」不符普通話規範

至於普通話科卷，四份考卷當中，以聆聽與認辨卷成績最差，達40.3%考生達標。報告指，該卷設有四部分，考生以丁部的「聆聽辨誤」表現最弱，即分辨普通話規範用法的能力，平均得分率只有52.9%。報告提到，考生未能識別「脫掉口罩呼吸真好」、「那就積極點兒，出去派傳單吧」、「我最近手風可不怎麼樣」等不符合普通話規範說法。

相反，考生誤判通行的表達方式如「可他老婆說話就粗」、「我怕被人炒魷魚啊！」、「你來了就湊夠數了」等為不合規範。報告指，考生要學好普通話，除了語音外，語言的實際運用亦不可忽略。