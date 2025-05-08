《香港01》體藝中學「We are Hong Kong」跨學科專題研習：機場篇

近年香港旅遊業一直推廣「好客之道」，鼓勵各行業以禮待人，吸引遊客訪港。賽馬會體藝中學本學年為中一學生舉辦以香港旅遊業「好客之道」為主題、名為「We are Hong Kong」的跨學科專題研習，重點環節是安排學生前往旅遊景點，運用各科所學的知識和技能訪問遊客，讓學生實踐「好客之道」。



活動當日中一級學生分批前往不同旅遊景點考察和訪問旅客，其中前往機場和昂坪360東涌纜車站的學生，憑誠意打動旅客接受訪問，事後獲讚賞有禮貌；亦有學生向日本旅客介紹大埔林村許願樹，並以日語和旅客交流，盡顯香港好客之道。



訪問香港旅客實踐好客之道 全面提升學生知識技能

賽馬會體藝中學「We are Hong Kong」跨學科專題研習橫跨整個學年，於中文、英文、普通話、地理、歷史及科技與生活科滲入相關元素，並會在班主任課讓學生分組和設定題目。學生在老師指導下作事前資料搜集、學習訪問技巧並準備採訪問題，然後前往旅遊景點訪問遊客，並於訪問後分析和整理資料，進行多媒體匯報。

校方期望學生從中發展自主學習、資訊素養、語言能力、溝通協作能力、口頭匯報能力，並透過跨科協作提升學生學習效能。同時透過活動培養學生正確價值觀，學習以禮待人，實踐香港「好客之道」。

學校為了裝備學生訪問遊客，教師事前已指導學生如何擬定訪問題目，《香港01》亦曾到校舉辦「校園記者工作坊」，教授學生記者的採訪技巧，以及如何設計問題和發問。外出訪問遊客當日，學校更特意先安排教師扮演旅客並摸擬不同情景，讓學生先作練習熱身，然後才分批前往不同旅遊熱點考察及訪問旅客。

學生在訪問初期表現緊張，但經過兩、三條問題「熱身」後，表現從容，來自法國的旅客亦稱讚學生有禮貌。（周令知攝）

旅客稱讚學生有禮貌 滿意訪問表現

香港國際機場是國際航空樞紐，有來自四方八面的旅客，當然是了解旅客的最佳地點之一。活動當日，學生們抵達機場之後，其中一組學生很快就鎖定了一位來自法國的旅客，學生先以英語作自我介紹及說明訪問目的，該名旅客被學生的誠意打動，同意接受訪問。

負責發問的學生最初表現較為緊張，說話聲線輕，受訪者要彎腰才能清楚地聽到問題，但經過兩、三條問題「熱身」後，學生原本緊張的情緒得到紓緩，表現亦較從容。訪問完成後，旅客對學生的表現表示滿意，亦稱讚他們很有禮貌。

旅客拒訪食檸檬 學生更積極尋訪問對象

另外亦有學生到機場地面運輸中心一帶尋找採訪對象，可是部份旅客因「趕巴士」而拒絕接受訪問，不少學生因而初嚐「食檸檬」，但學生明白這是記者工作時經常會遇到的情況。學生們不但沒有灰心，反而更積極尋找訪問對象。

部份學生在街訪過程中初嚐「食檸檬」，但學生並沒有灰心，反而更積極尋找訪問對象。（周令知攝）

活用「校園記者工作坊」溝通技巧

《香港01》早前為賽馬會體藝中學舉行「校園記者工作坊」，分享與人溝通及訪問技巧，學生們於是次學習活動期間都能學以致用，準備充足之餘亦做到臨場發揮。有一組別的學生採訪了一位來自日本的旅客，雙方以英語為主要溝通語言，當學生問及旅客有沒有計劃遊覽林村及在許願樹拋寶牒時，旅客表示不太清楚是什麼活動，學生隨即打開平板電腦，將預備好的資料及圖片展示給旅客參考，旅客即時表示有興趣。

此外，該組別剛好有一位同學略懂日語，她在訪問後以日語與旅客交談，令旅客非常開心，感到親切感。

有學生得知被訪者來自日本後，即席以簡單日語與旅客進行互動，令旅客感到驚喜及親切感。（周令知攝）

學生在訪問前，會先問旅客是否同意錄影訪問過程。（周令知攝）

能掌握訪問氣氛及節奏

學生之後來到東涌昂坪360纜車站一帶，繼續進行採訪。吸收了機場訪問的經驗後，學生普遍由生澀害羞變得主動積極，而且在整體氣氛及節奏掌握方面亦得心應手。

整體上學生的英文及普通話能力俱佳，能與來自不同地方的旅客有效溝通，個別學生甚至能以外語作簡單交流，而且學生態度溫文有禮，大部份旅客都願意受訪及錄影拍攝。

學生運用跟進訪問問題技巧，詢問旅客對本港提供清真食品餐館的滿意度。（周令知攝）

學生與旅客之間亦有一定程度互動，例如因應旅客回應而提出跟進問題。舉例在東涌港鐵站對出廣場外，有學生向一位旅客問到有沒有品嘗香港茶樓點心時，該旅客表示自己是穆斯林信徒，只會到有提供清真食品的餐廳進食，學生就靈活地提出跟進問題，「覺得香港的穆斯林餐廳好吃嗎？」，而非即時終止話題。

有學生表示，過往從沒試過與陌生外國人溝通，這次採訪旅客經驗增強了他「開口」說英語的自信心，發現英語不需要一百分才能與外國人溝通，只要有禮貌，對方都樂意交談。

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