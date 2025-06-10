直資聚賢｜「閱」讀越好！

文：中華基金中學何廸信校長

在這α世代，推動廣泛閱讀並不容易，有效閱讀需要有高度的集中及分析能力，但α世代的青少年，所接受的資訊大多是圖像、影片，及少量文字闡述。為了營合同學的學習需要，本港出版商出售的教科書內容通常圖文並茂，以列點方式展示內容重點，也用鮮明的顏色及粗字體作標示，希望概念更易「入口」，相反，外國教課書著重情境引入，不單刀直入，所以篇章較為冗長，需要讀者慢慢細味，找出重點，當然，在補習文化盛行的世代，「補習天王」更將課程重點再畫龍點睛，製作「補習天書」，讓莘莘學子齊來摘星。這一切的考試導向教學，講求速效，言簡意頦，所以當同學不習慣閲讀複雜或冗長的文章時，會特別感到疲憊及沉悶。



中華歷史文化藏書角。（香港直接資助學校議會提供）

其實閱讀益處甚多，閱讀讓同學獲得間接經驗，豐富視野，閱讀同時培養同學獨立思考能力，亦有助於培養專注力與平靜，閱讀更大大增進同學的詞彙量，提升語言能力。如果同學不愛閱讀，試想想對於同學的成長影響多大？專注力弱、不愛思考、欠缺耐性、執筆忘字、言之無物...

我們小時候沒有電腦手機，除了讀書及玩樂，也有時間、空間、興趣去閱讀課外書；但α世代實在太忙了，或許同學愛看教科書，因為直接對考試有用，但要吸引同學在多采多姿的生活中閱讀課外書，真的難上加難，除非圖文並茂，或有如《哈利波特》的吸引橋段，再配以賣座的票房，方能讓同學書卷不離。

學校圖書館「熊貓書屋」。（香港直接資助學校議會提供）

家校如何協作推動廣泛閱讀？

首先，要營造合適的閱讀環境，學校在圖書館新增兩個角落，一個角落以國務院夏寶龍主任名義捐贈有關中華歷史文化的書籍的閱讀角，另一為四川政府與校合作而建成的「熊貓書屋」，除了七樓圖書館，學校在不同特別室設有不同主題的圖書角，吸引同學選擇書目，探索世界。近年在地下更增設了漂書角，讓師生自行漂書，學校並配套圖書館課及閱讀計劃，增添電子書及線上閱讀平台，鼓勵同學時刻閱讀，各科組也於校本課程加強閱讀元素，當然如果在家中有一個小小的圖書角，讓子女享受閱讀之樂，推動廣泛閱讀成效更佳！

學校致力推動廣泛閱讀、推廣熊貓保育及可持續發展教育。（香港直接資助學校議會提供）

另養成固定閱讀時間也很重要。雖然學校教學進度緊凑，但依然保持早讀節及閱讀課，家長也可與子女一起在家閱讀，逛書展，逛書店，當然培養閱讀興趣未必一促而蹴，但如果觀賞有一些與書籍相關戲劇或影片，在緊扣劇情下看書，更提高大家對閱讀的興趣。

閱讀不是單純接收資訊，可以有互動交流，中基亦鼓勵同學閱讀時多思考，表達想法，例如圖書組會舉辦分享會，積極推介好書給同學，另有班別於早讀課邀請同學分享讀後感，當然家長以身作則，分享讀後感，亦是上策。

作者：中華基金中學何廸信校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

