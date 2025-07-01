直資聚賢｜兼容並蓄　開拓全球視野　成就未來公民

文：基督教中國佈道會聖道迦南書院李家鳴校長

在全球化浪潮的推動下，基督教中國佈道會聖道迦南書院一直致力培養具備國際視野的未來領袖。學校以多元共融的教育模式，融合不同文化與價值觀，為學生提供全面的成長環境。這種教育不僅強調學術成就，更重視品德的培養，讓學生在多元文化的背景下，學會尊重與包容，成為能夠迎接全球挑戰的優秀公民。



沉浸式學習 從語言開始

學校倡導沉浸式學習語言，首要讓學生沉浸在多元的語言環境中，讓學生在校園中已習慣運用多種語言。為了吸引內地及國際學生入讀，學校除了設有本地香港文憑試課程，更設有IGCSE及IAL等國際課程，配合學生不同的升學需要。學校每級招收約10名非華語學生（NCS），這些學生來自英國、美國、日本、泰國、印度、菲律賓、埃及及阿拉伯等不同國家。今年，學校還取錄來自法國的國際交流生(AFS計劃)，他們與本地學生共同學習與成長，提供多元的語言環境，讓學生習慣以不同語言交流。此外，學校明年將增設外語班，開設免費的日語課程，推動學生學習多種語言，為未來早作裝備。

多樣化活動 培養國際視野

學校除了提供多達65個課外活動外，全年更舉辦多個大型活動，包括國際文化周、共融日和全方位學習體驗等。負責共融文化的辛嘉華主任提到︰「共融日的活動包括攤位遊戲、學生多元匯演、少數族裔嘉賓講座、民族舞工作坊、主題曲改編比賽等。這些活動讓學生透過豐富多元的方式了解各國文化，培育彼此尊重和共融的良好品德。」學校更榮獲教育局和平等機會委員會頒發的23-24及24-25年度「種族友善校園獎項」，表揚學校推動多元文化的努力。

學校每年舉辦全方位學習周，讓全校師生在學習周一起走出課室，參與不同的交流活動，豐富學習經驗。而本年度的交流活動包括︰科技探索、職場體驗、參觀歷史建築、英國升學體驗之旅，荷蘭STEAM最新動態、台灣排球集訓團等。這些活動不僅推動學生多元智能發展，還拓展了他們的國際視野。

（香港直接資助學校議會提供）

從信仰出發 培育全球公民意識

學校秉持基督教教育文化，培養學生服侍上帝和人群的心志，成為謙卑的僕人領袖。近年，學校組織了「泰南愛心服事之旅」，帶領學生到貧困地區服事當地居民。從服事他人中明白自身的幸福，體會別人的需要，進而為別人多走一步，培育公民的責任，為世界作出貢獻。

學校重視學生的社會責任，致力讓學生了解香港本地、祖國及國際的民生議題。學校善用課程規劃和課後延伸活動，豐富學生的義工體驗︰「例如，非華語學生透過中史課程認識中國歷史和文化，進而參與香港及中國文化相關活動，建立國民身份認同。學校每年均參加慈善團體的義工服務計劃，讓中二級全體學生接受義工服務訓練，並透過清潔沙灘、賣旗和探訪區內長者等活動為社區作出貢獻。中三至中五同學更參加義工領袖計劃，實踐基督教仁愛和包容的價值觀。

（香港直接資助學校議會提供）

總結

因著這多元的教育環境，喜見本地及非華語學生相處融洽，學生與國際交流生熱衷於參加校園活動，更積極與本地生建立關係，有助推動良好的學習氣氛。除了在學術的追求外，多元的學生活動亦是學生在成長階段必不可少的學習經歷，他們在過程中各展所長，互相砥礪，互補不足，為學校營造豐富的英語學習環境，同時學習如何與不同背景、文化的同學相處，明白和體會「求同存異」的道理，做到真正的「和而不同」，這不正是未來國際公民的應有的態度嗎？

作者：基督教中國佈道會聖道迦南書院李家鳴校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

