直資聚賢｜機會在「協和」: 高性價比多元教育 × GCE-IAL

文：地利亞修女紀念學校(協和)謝俊賢校長

在全球化時代，多元文化教育日益重要。地利亞協和匯聚超過20種文化，致力培養學生的跨文化交流能力與全球視野。我們不僅追求學術卓越，更營造尊重與包容的環境，讓學生以「積極進取、逆境自強」的態度迎接未來。



透過課堂教學、體驗活動和生涯規劃，學生深入認識不同文化。學校結合中文部與國際部資源，讓學生在多元文化環境中共同學習，推動非華語學生學習中文，同時讓華語學生實踐英語，提升雙向溝通能力。



2025/26 學年GCE-IAL: 人人可負擔的國際認可課程

我們堅持為學生提供多元且可負擔的升學選擇的理念。2025/26學年九月起將推出GCE-IAL（國際高級程度考試）課程，每月學費僅350港元，校方全額資助首次考試費用。

這項國際認可的課程強調理論與實踐結合，採用分階段考試模式，減輕學習壓力，增強成就感。這不僅能消除經濟障礙，更為學生開啟本地及海外高等院校的大門，提供平等的優質教育機會，追求學術成就。

ApL應用學習課程: 多元職業導向 增強就業競爭力

應用學習課程（Applied Learning）的核心價值在於為不同特質的學生開拓適合的發展路徑。本校開設西式食品製作、航空學、電腦遊戲及動畫設計等課程，配備校內專業設施，並結合職場探訪與實習機會，讓學生突破傳統教育框架，累積實務經驗，為未來職業生涯奠定基礎。

參與境外交流活動，拓展全球視野。（香港直接資助學校議會提供）

境外交流考察團: 跨文化學習體驗 拓展全球視野

我們積極推動跨文化教育，透過境外交流，讓學生親身體驗全球多元社會。這些活動由學校提供獎學金，以全額資助形式，確保所有學生都能參與，真正實現「平等機會」的承諾。

其中，涵蓋文化考察、語言沉浸及學術交流，學生不僅能提升語言能力，更能培養國際視野。如中國歷史文化考察、日本火山研究和英國足球訓練等，以增強學生文化敏感度，同時學會尊重與欣賞差異，打破隔閡與偏見，提高社會競爭力。

推動跨文化教育，營造尊重與包容的校園氛圍。（香港直接資助學校議會提供）

獎學金與助學計劃: 支持學生追夢 成就卓越

透過「星級獎學金」和助學金計劃，獎勵表現優異的學生：文憑試五科二級可獲2000港元；透過聯招入讀副學位或學士課程，分別獎勵5000港元及1萬港元；最佳六科成績前三名更可獲3萬至4萬港元。

去年，兩位學生憑藉藝術及工程的傑出表現，經學校推薦直接入讀本科課程；而助學金計畫則確保面臨經濟困難的學生亦能追求夢想，爭取成功。

透過獎學金與助學計劃，讓學生追尋夢想。（香港直接資助學校議會提供）

平等教育機會: 培育世界公民 成就未來領袖

地利亞協和透過靈活課程與多元文化環境，致力培育善於溝通、富於創見、精於解難且具同理心的世界公民。我們堅信，唯有突破經濟與文化限制，方能激發學生潛能，培育出專業與國際視野兼備的新世代領袖。

在協和，每個夢想都能獲得滋養，共同建構更美好未來。

作者：地利亞修女紀念學校(協和)謝俊賢校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

