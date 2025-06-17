直資聚賢｜畢業季寄語：成長里程碑　人生新起點

文：將軍澳香島中學鍾堯基校長

每年六月是中學舉行畢業典禮的熱門季節，在這充滿儀式感的高光時刻，我們要如何看待這個人生的里程碑呢？畢業的真正意義是什麼？只是停留在學業成績這個單一維度上？我認為更加重要的，是學生在中學階段能否獲得全面發展，而這個發展，將決定他們未來人生的高度與廣度。



（香港直接資助學校議會提供）

培養具家國情懷的世界公民

中學階段，是學生學習建立深厚的家國情懷，及擁有廣闊國際視野的重要階段。經歷這個成長階段的培育和學習，他們就能真正成長為有能力、有擔當、有貢獻的人才。本校一向秉持「立足香港、胸懷祖國、放眼世界」的教育理念培養學生成長，並特設全方位學習週和試後學習團，分級到不同國家和地區「讀萬卷書，行萬里路」。以本學年為例，初中學生到內地姊妹學校交流，或前往韶關、南京等地開展文化研習，讓他們親身感受中華文化的深厚底蘊，國家發展與個人的關係，從而建立更堅實的國民身份認同。

升上高中階段，本校著力培育學生的國際視野。學生在全方位學習週遠赴日本、南韓進行創科教育和足球培訓為主題的學習之旅，與當地中學生交流，了解不同國家的教育制度；暑假期間，學校配合國家一帶一路發展戰略，安排學生前往「一帶一路」國家探索，足跡遍及新加坡、阿聯酋杜拜，乃至首個簽署協議的西方發達國家新西蘭。這些寶貴的國際體驗，不僅能拓展學生的地理邊界，更重要的是協助他們建立宏觀的國家觀念和國際視野，思考如何將個人生涯規劃融入國家的發展戰略中，尋找更好的發展機遇，為國家和香港的發展作出貢獻。

擁有創意思維開啟無限可能

（香港直接資助學校議會提供）

在知識爆炸的時代，創意產出能力比資訊接收能力更珍貴百倍，中學階段培是培育和奠定學生創意思維能力的其中一個重要時刻。以本校的航天課程為例，課程目標之一是培養學生思考如何在極端的航天任務環境中，如微重力和深空環境，尋找突破性的解難方案，學生在接觸和研究不同的「不可能任務」時，會逐步提升他們的創意思維能力。事實上「不可能任務」對學生的成長有深遠的教育啟示，美國知名院校麻省理工學院就設有火星城市設計和體驗課程，讓學生專注探索無限可能的世界；中文大學前校長高錕教授所發明的光纖通訊技術，由曾被嘲「癡人說夢」，到取得諾貝爾物理學獎和贏得「光纖之父」的美譽，可見創意是開啟明日之門的鑰匙。而我們由中學做起，及早為學生搭建探索創意之門的階梯，相信將可培養更多的創意人才，發掘學生更多的潛能，為國家和香港的發展創造更多的無限可能。

通過體藝經歷鍛造堅韌品格

體育藝術教育不僅是技能的培養，更是品格教育的熔爐，有助培養學生的完整人格。本校推出的「一生一體藝」課程政策，學生通過訓練、比賽、表演或創作，經歷不同情況的挑戰、甚至挫折，學習如何在挫折中反思和持續改進能力，塑造出堅韌、自律與抗逆力的正面價值觀。

我們一向重視教育學生具備學習中成長的特性，通過一次又一次努力和嘗試，建立迎難而上和堅韌不拔的勇氣與信心，學生亦不負所望，在各種賽事中表現出色。在本學年，先後有田徑隊學生代表香港參加沙特阿拉伯舉行的亞洲少年田徑錦標賽；乒乓球隊男子甲組榮膺學界冠軍（港島及九龍區第二組別）；女子甲組排球隊摘下學界冠軍桂冠（港島及九龍區第三組別）。藝術領域同樣精彩紛呈，舞蹈組學生先後在不少舞蹈節大賽中獲得金獎、銀獎和優等獎等。這些成就背後，是學生們刻苦訓練、面對挫折時以不懈與堅持來獲取佳績。我們相信，體藝教育培養出來的堅毅精神與團隊意識，將成為學生終身受用的寶貴財富。

畢業是人生旅程的新起點

畢業不是學習的終點，而是人生新階段的起點。當我們的學生同時具備家國情懷與國際視野、擁有創意思維的解難能力、通過體藝活動鍛造出堅韌品格時，他們就真正擁有了面對未來挑戰的綜合素質，這才是畢業典禮最應該慶祝的成長里程碑。

（香港直接資助學校議會提供）

作者：將軍澳香島中學鍾堯基校長



香港直接資助學校議會簡介：

香港直接資助學校議會（直資議會）由全港的直資中小學組成，議會以協助直資學校發展成為一個強大的體系為目標，讓家長為子女選擇學校時可以有更多元化的選擇。

