教育局辦AI抗戰志士到校巡展　施俊輝到校了解推動抗戰歷史教育

隨着人工智能技術迅速發展，教育局正積極推動數字教育。適逢今年為紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年，教育局舉辦「AI 抗戰志士」到校巡展。教育局副局長施俊輝今天（4日)早上到訪九龍真光中學，了解學校如何通過善用人工智能技術，推動抗戰歷史教育。



教育局副局長施俊輝(右一)9月4日到訪九龍真光中學，看學生使用「與抗日戰士 AI 對話」互動一體機。（施俊輝Facebook圖片）

「AI 抗戰志士」到校巡展為中學提供「與抗日戰士 AI 對話」互動一體機、專題展板及學習小冊子，支援學與教。施俊輝表示，學生昨天都觀看了在北京舉行的盛大閱兵，記憶猶新，今天的課堂恰逢其時，正好協助同學們進一步認識抗戰歷史，鞏固所學。

他表示，在中國歷史科的課堂中，學生投入學習活動，善用人工智能，與三位虛擬抗戰老兵（陳炳靖、林珍和黃光漢）進行互動對話，並與同儕分享學習感悟；其後又朗讀抗日將領謝晉元和抗日烈士趙一曼的家書，親自撰寫「給抗戰志士的一封信」，表達對先烈的謝意。

施俊輝表示，教學活動載情載道，尤其在與學生的交流過程中，深深感受他們對先烈的由衷敬意，以及對祖國歷史的深厚情感。他指學校將人工智能融入學與教，配合具有人文關懷的學習活動，安排抗戰志士近距離「對話」，拉近學生與歷史的距離，讓學生體驗不一樣的歷史教育。

