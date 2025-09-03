中國閱兵｜香港94歲抗戰老兵登天安門與習近平握手　3次獲邀觀禮

9月3日上午，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會在北京天安門廣場隆重舉行。紀念大會開始前，國家主席習近平在天安門城樓向抗戰老戰士代表親切握手，向他們致以崇高的敬意。其中就有來自香港、曾任原東江縱隊港九獨立大隊海上中隊通訊員、保衛員的羅競輝。



據《深視新聞》報道，羅競輝曾任原東江縱隊港九獨立大隊海上中隊通訊員、保衛員，現任原東江縱隊港九獨立大隊老游擊戰士聯誼會副會長。與羅競輝同住一個大院的深圳海關退休幹部楊耀光說：「羅爺爺常常身體力行給後輩講述抗戰故事，傳承愛國主義，他身上承載的中華民族永不屈服的偉大抗戰精神令人敬佩，我們也為能身處在強大、偉大的祖國而驕傲、自豪。」

羅競輝的女婿葉瑞強透露，9月3日晚上8時，羅競輝還將應邀觀看紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年文藝晚會《正義必勝》。

資料顯示，今年94歲的羅競輝1930年生於香港，是沙頭角南涌羅屋村人。1941年12月香港淪陷後，羅競輝加入兒童團，配合武工隊放哨。1943年3月，羅競輝跟隨叔伯參加革命，加入東江縱隊港九獨立大隊參加抗戰活動，擔任通訊員、保衛員。所在海上中隊承擔攔截日本船隻海上交通、保衛漁民生產等任務，共剿滅敵船8艘，炸沉走私船4艘；俘虜敵63人，擊斃65人；繳獲各類槍支40餘支，以及醫藥器材等物資。

1946年，羅競輝在香港大埔捷誠公司雜貨店工作（我黨地下工作聯絡點），負責接待、交通員等工作。1947年12月至1950年10月，羅競輝在閩粵贛邊縱隊第二支隊人民護鄉團交通站工作，任副中站長。1950年11月至1991年8月，先後在惠陽縣、惠東縣、深圳市工作，曾任惠東縣工業局副局長、深圳紡織工業公司機關黨支部書記；1991年9月離休返回香港。

返回香港後，羅競輝仍積極宣傳抗戰歷史、宣揚愛國精神。1999年、2015年受邀參加國慶50周年大會、紀念抗戰勝利70周年大會。今年7月，山東艦航母編隊訪港期間，羅競輝也登上航母參觀，回憶起坐「小木船」抗戰時的歲月，對今日中國海軍力量壯大感到振奮。他曾說，今天的和平來之不易，是以千千萬萬人民的犧牲為代價的，不能忘記歷史，更強調年輕一代要將革命精神和愛國情懷繼續傳遞下去。

除羅競輝外，出席活動的抗戰老兵代表中，亦包括多位不同戰線的見證者。包括1925年出生，今年已100歲的國民黨抗日老兵宋其祥，他於1942年在宜都參軍，先後參加衡陽保衛戰、常德會戰、長沙保衛戰等，1945年退役返鄉後長期投身基層建設，其事跡列入湖南省衡陽保衛戰紀念館展陳。

申秉宸，1926年生（99歲），抗日戰爭時期任淮北宿縣游擊支隊戰士、淮北軍區武裝工作隊隊員；解放戰爭時期參加淮海、渡江等戰役，新中國成立後歷任多個軍政職務，曾榮獲三級解放勳章、中國人民解放軍獨立功勳榮譽章。

張坪，1925年生（100歲），抗日戰爭時期任中央情報部第三室聯防政治部技術書記、陝甘寧邊區騎兵旅政治部秘書；解放戰爭時期參與包頭、忻州等戰役，曾榮獲三級獨立自由勳章、三級解放勳章、中國人民解放軍獨立功勳榮譽章，2024年被表彰為全國離退休幹部先進個人。

劉世鉞，1930年生（94歲），抗日戰爭時期任八路軍第一二九師宣傳隊戰士，參加百團大戰；新中國成立後在白求恩國際和平醫院從事眼科臨床與創新，先後獲全軍科學技術進步獎13項，離職休養後仍義務出診28年。

傅英，1923年生（102歲），抗日戰爭時期參加百團大戰、反「掃蕩」等戰役戰鬥；新中國成立後長期從事軍事教學與研究。