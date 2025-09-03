抗戰勝利80周年｜油尖旺七間中小學唱《游擊隊歌》《滿江紅》致敬

抗戰勝利80周年，油尖旺區關愛隊及高齡教育工作者聯誼會今日（3日）下午在尖沙咀街坊福利會會堂舉辦「銘記歷史 珍愛和平」抗日戰爭勝利80周年紀念音樂會，800多人出席。會上，油尖旺七間中小學唱《游擊隊歌》、《滿江紅》等抗戰時期流行歌曲致敬。



參與學校包括真光女書院、九龍華仁書院、伊利沙伯中學、循道學校、中華基督教會協和小學、佐敦道官立小學、塘尾道官立小學，他們聯同油尖旺區關愛隊兒童合唱團、高齡教工會合唱團、香港校長合唱團、教聯會合唱團參與演出。

音樂會以抗日戰爭時期的流行歌曲為主，逾十個表演團體獻唱《松花江上》、《長城謠》、《滿江紅》、《游擊隊歌》、《南泥灣》等歌曲。音樂會壓軸演出，全場大合唱《我和我的祖國》，向抗日戰爭犧牲烈士表達敬意。

署理教育局局長施俊輝表示，音樂會是一場以藝術致敬歷史的聚會，通過油尖旺區學生以及多個表演團體的歌聲，讓參加者重溫抗戰歷史，並深刻反思和平的珍貴。香港高齡教育工作者聯誼會會長余大偉勉勵青年珍惜今天得來不易的和平，緬懷先烈。

出席的還包括中聯辦九龍工作部副部長李文彬、立法會議員梁文廣、署理油尖旺民政事務專員嚴卓晞、愛國主義教育工作小組成員郭永強等。