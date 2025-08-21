《香港01》中華文化講座　退役南拳運動員梁倬熙帶領學生體驗武術

中華文化博大精深，其中武術更是重要一環。《香港01》早前邀請退役南拳精英運動員梁倬熙到循道中學舉行講座，一方面向師生講解武術與中華文化的關係，另一方面介紹武術作為體育競技的特色及賽制，以至是自己的運動員生涯。梁倬熙亦於講座期間作武術示範，並邀請學生上台親身體驗武術，感受武術的魅力。不少學生經梁倬熙短暫指導，便已經有模有樣，能夠初步駕馭武術刀槍，使武術在學生心目中留下深刻印象。



梁倬熙是中國香港退役精英運動員，他6歲接觸武術，14歲獲選進入中國香港武術隊，4年後成為全職運動員。



《香港01》早前邀請退役南拳精英運動員梁倬熙到循道中學舉行講座，梁倬熙6歲接觸武術，14歲獲選進入中國香港武術隊，4年後成為全職運動員。（黃寶瑩攝）

中華武術 — 由武德到「精、氣、神」

梁倬熙指出，武術強調「武德」，習武者要以禮待人、不恃強凌弱，更要尊師重道，而武德的其中一個呈現就是「抱拳禮」，做抱拳禮時左手張開斜向上代表德行與謙虛，右手握拳代表勇猛，兩者結合就是「文武兼備」，象徵習武者的尊重與謙遜。他表示，武德精神不僅體現在練習與比賽中，也應該融入日常生活。

梁倬熙帶領學生嘗試做「抱拳禮」。（黃寶瑩攝）

梁同時介紹了武術修練的三大核心，亦即「精、氣、神」。他指出，「精」代表專注力與鬥志，「氣」則是活力與力量，「神」則可見於敏捷的眼神與靈活的動作。他表示，「精、氣、神」三者都需要習武者長期訓練才能建立及累積，最後在競技場上表現出來。

梁倬熙在講座期間向學生講解武術與中華文化及武術運動的賽制。（黃寶瑩攝）

武術賽制 — 武術種類與競賽評分

梁提到，競技武術有兩大類，分為「套路」與「散打」，其中套路包括長拳、南拳及太極等，亦設有刀及劍的短兵器和棍及槍的長兵器。

評分方面，則主要分為三個範疇，包括動作質量、演練表現及技術難度。他指出，場上動作的準確性對結果的影響可以很大，即使只是犯了一個僅扣0.1分的錯誤，亦可能導致排名有變。

運動員生涯的挑戰與啟示

梁倬熙以自身經歷鼓勵學生面對逆境，以至是從失敗中學習，幫助自己成長。（黃寶瑩攝）

梁亦以自己的運動員生涯鼓勵學生面對逆境，他說武術運動的競爭性很高，要求運動員能夠掌握武術之外，更需要具備心理素質和專注力，確保在比賽期間能夠面對壓力，保持穩定發揮。

他以自己的一次比賽經驗為例，因為在一個高難度動作上輕微失手，導致被扣分，最後與冠軍失之交臂。賽後，他回看比賽片段，尋找自己的不足之處，其後再向教練請教改進的方法，作出針對性的訓練。他指，是次經歷讓他明白到何謂「細節決定成敗」，也學會在挫折中成長。他強調，失敗無可避免，因此需要學會面對失敗，然後正視問題及付諸行動。

即場示範並指導學生體驗武術

講座期間，梁即場示範南拳的基本動作及兵器使用技巧，更邀請學生上台，指導學生武術的基本動作，及嘗試使用兵器。

講座期間，梁即場示範南拳的基本動作及兵器使用技巧，更邀請學生上台，指導學生武術的基本動作，以至是嘗試使用兵器。（黃寶瑩攝）

