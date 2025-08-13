教大教育課程畢業生薪酬創新高　PGDE畢業生平均起薪點近3.4萬

教大公布最新畢業生就業調查報告，指修讀教育榮譽學士課程的畢業生中，有95.8%於畢業後三個月內成功獲聘或選擇繼續進修，就業平均起薪點為港幣34,931元；至於修讀學位教師教育文憑課程（PGDE）的畢業生中，有93.5%成功獲聘或繼續進修，就業平均起薪點為港幣36,989元，兩者均創歷年新高。



教大教育課程畢業生薪酬繼續創新高。(資料圖片)

教大學生事務處每年於9月至12月展開畢業生就業情況的調查，以評估修讀全日制課程畢業生的就業情況。在2024年的調查中，校方成功訪問448名全日制教育榮譽學士課程畢業生，及123名學位教師教育文憑課程的應屆畢業生 （合共571人），回應率為85.7%。

修讀教育榮譽學士課程的畢業生中，有95.8%於畢業後三個月內，成功獲聘或選擇繼續進修，就業平均起薪點為港幣34,931元；至於修讀學位教師教育文憑課程（PGDE）的畢業生中，有93.5%成功獲聘或繼續進修，就業平均起薪點為港幣36,989元，校方指，兩者均創歷年新高。

教育相關學科平均起薪點約兩萬

至於「教育相關學科課程」的畢業生，包括創意藝術與文化、語文研究、特殊教育、人工智能與教育科技等，當中86.3%受訪畢業生成功獲聘或選擇繼續進修，就業平均起薪點為港幣20,570元。

教大指，根據最近公布的大學聯招次輪改選結果，近年新增的「運動科學及教練榮譽理學士及體育教育榮譽學士」及「文化傳承教育與藝術管理榮譽文學士及中國歷史教育榮譽學士」等課程競爭尤為激烈，分別為每36人及35人競逐一個名額。