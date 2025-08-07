JUPAS｜八大畢業生年薪32.9萬升4.8% 醫科牙科「錢途」再升6.7%
撰文：陶嘉心
出版：更新：
JUPAS大學聯招周三（6日）放榜，大學教育資助委員會（UGC）公布香港八間資助大學全日制學士學位課程2023/24學年畢業生就業情況，他們平均年薪達32.9萬元，按年升約4.8%。當中，醫學、牙醫及護理學畢業生續最有「錢途」學科，平均年薪高達54萬元，按年再升6.7%。
最新八大畢業生調查資料截至上年年底，在21,058名全日制學士學位課程畢業生之中，有18,440人回覆，當中70.8%人於回應調查時正在全職就業，16.8%繼續升學。調查顯示，上學年八大畢業生薪酬持續穩定增長，整體較之前的2022/2023學年多4.8%，年薪增至32.9萬元。
社會科學科平均年薪按年升9.1%最多
以主要學科分類，醫科、牙科和護理科學士學位畢業生的平均年薪仍屬最高，達54萬元，按年上升約6.7%，而社會科學科是平均年薪增幅最多學科，上年度畢業生的平均年薪按年上升9.1%至30萬元。
