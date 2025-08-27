中五文科生科企實習　體驗翻譯電子技術稿　公司稱跨界學習成效高

由科技園與工業總會合辦的第四屆「工業× 創科體驗之旅」計劃閉幕禮今日（27日）舉行，計劃為超過50名學生配對19間企業，展開一個半月的實習。學生除參觀與實習三日外，更可在導師指導下學習，全面認識新型工業與創科職業所需的技能。有中五文科生到科企擔任技術傳訊實習生，運用文史訓練的分析與敘事能力，將複雜的電子技術內容，改寫為大眾容易理解的文字，支援產品商業化與品牌推廣傳播。另有中學生稱實習期間學習編程，協助研發產品，令他考慮朝科研之路發展。



風采中學中五學生丘焯宇修讀文科，透過計劃在科技企業Würth擔任技術傳訊實習生。他運用文史訓練的分析與敘事能力，將複雜電子技術內容，改寫為市場容易理解的文字，支援產品商業化與品牌推廣傳播。他稱：「呢份工要求我不斷轉換思考角度，將學校所學嘅應用喺真實場景入邊，令我深刻體會到創科行業嘅專業同嚴謹」。

他亦指，印證文科訓練所強調的資料整合、論證與表達能力，同樣在創科領域中發揮關鍵價值，「讀文科也能做創科」。

電子零件公司稱文科生跨界學習 可相得益彰

Precision Robotics行政總裁Benny Lo指，公司本身售賣電子零件，因此吸納員工方面，固然需要理科生，但亦不可抹殺文科生。他指，年輕人的學習能力很高，修讀自己感興趣的科目後工作，稱「利用你曾經學過嘅嘢，再跨界去學另外一樣嘢，其實我覺得係相得益彰」，並鼓勵同學「唔好封咗自己嘅路，無論你揀嘅係文或理，讀好它出來之後再工作，再定一個方向給自己，便會發現成效係會更寬更大」。

對編程及寫程序感興趣 未來或發展科研

另一位參與計劃、到外科手術機械人公司「Precision Robotics」實習的德蘭中學中五理科生丘詠欣表示，實習期間協助標註與改善AI醫療影像系統，亦須反覆觀看並標註真實手術錄像。她指，實習體驗改變其對編程（Coding）的認知，由開初認為艱深困難，到發現趣味與實用性，更讓其立志投身本地生物科技研發。

博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學的中五學生梁展程，則於物流及供應鏈多元技術研發中心（LSCM）實習。他實習時親手研發產品，稱自己從未接觸過編程（programming），原本未來有意大學修讀商科，今次計劃幫助他接觸到在學校以外的事物，令他考慮未來朝科研方向發展。

「工業× 創科體驗之旅」計劃的實習期約一個半月，學生除參觀與實習外，更可在導師指導下，親身接觸先進手術機械人、科研儀器與真實業務環境，從研發、營運到跨部門協作，全方位了解工業 4.0 的技術應用與轉型。

期間，學生亦可更深入了解企業決策、產品研發與營運流程，全面認識新型工業與創科職業所需的技能。

計劃今年繼續設立「星級學生大獎」，參與學生經過初步評審後，最後4強於閉幕禮的最終評審環節作演講，分享三日工作體驗，並選出金、銀、銅及優異獎得獎者。