一半直資中小學加學費　平均增幅4.64%　男拔加5.8%　女拔加5%

直資學校新學年學費出爐，有一半直資中小學、即39間申請加價獲批，較過去兩年回落；平均加幅為4.64%，較去年跌0.12個百分點。不少直資名校繼續加學費，拔萃男書院中一全年學費約6.3萬元，增加5.8%；聖保羅男女中學則約8.4萬元，較上學年升5.77%。拔萃女書院轉直資後上學年首加學費，今年繼續加價，學費為4.2萬元，按年增5%。



教育局今日公布直資、私立和國際學校調整本學年學費的申請結果。全港有78間直資中小學，局方稱，截至上月31日，共收到40間直資中小學申請，當中39間獲准加學費，平均加幅為4.64%，較去年跌0.12個百分點，另有一間不獲批。

有36間直資中小學學費平均加幅是5.8%或以下，有3間加費介乎5.71%至10%。以中一全年學費計算，拔萃男書院為約6.3萬元，加3,470元，增幅5.8%；聖保羅男女中學學費則約8.4萬元，按年增4,600元，加價5.77%。拔萃女書院轉直資19年後，上學年首加學費，今年繼續加兩千元，學費為4.2萬元，按年增5%。

另外，林大輝中學只有中四及中六加價，中六全年學費為40440元，按年加價16.2%；中一至中三、中五學費則維持不變。

另外，有54間私校、63間國際學校獲准加費，平均加價分別是4.62%和4.6%，當中有一間私校不獲批加價。

教育局表示，直資學校提交加費申請時必須提供財政預算和充分理據，教育局會在批核學校新學年的學費時，小心檢視學校是否已作諮詢，並會要求學校按規定，把不少於學費總收入的10%撥備作為學費減免和獎助學金用途，確保學生的學習不受家庭經濟問題因素影響。