「全港小學野外大搜查」逾1,500師生參與　增極地環境主題工作坊

為配合小學人文科與科學科於本學年在小一及小四推行，並逐年擴展至其他年級，本地環境教育機構「野外動向 HK Discovery」聯同學界，舉辦「第五屆全港小學野外大搜查」生態速查比賽，鼓勵學生親近自然，透過跨學科探索，結合自然科學知識與人文關懷視角。活動邁向五週年，累計參與師生已突破1,500人。今年活動新增「極地環境」與「極地生物多樣性」主題工作坊，並融入「混合式學習」及「兩文三語」元素，豐富學習體驗。



上屆野外大搜查實地考察日，學生們在戶外活動的情況。（「野外大搜查」提供圖片）

師生組隊參與生態速查 考察大埔滘、水口等生物多樣性

小學人文科和科學科今個學年於小一及小四推行，並於按年擴展至其他級別。本地環境教育機構「野外動向 HK Discovery」聯同「愛秩序灣官立小學」及全港十八區籌委小學策動年度環境教育活動「全港小學野外大搜查」生態速查比賽。活動踏入五周年，上屆共有超過 50 所小學參與，累積參與師生人數突破 1,500 人。

每間學校最多派出兩隊參賽，每隊由一位老師及三位學生組成，在大埔滘、水口、大澳等範圍進行實地考察及生態速查挑戰，考察該地的生態環境及生物多樣性。

增「極地環境」主題工作坊 結合「混合式學習」與「兩文三語」

面對氣候變化對全球生態造成的急速衝擊，大會今年特別新增「極地環境」及「極地生物多樣性」主題工作坊。學生能認識地球上最極端脆弱的生態系統，從中理解極地環境的重要性，培養環境關懷、科學探究與可持續思考。

今年活動亦將「混合式學習」與「兩文三語」元素進一步融入工作坊的課程設計，讓學生於實地考察與課堂學習之間建立緊密的連結，回應小學「科學科」及「人文科」的課程需求。透過跨學科探索，學生可更全面掌握自然科學知識及人文視角，提升學習興趣與探究能力。

「全港小學野外大搜查」過往的頒獎典禮合照。（「野外大搜查」提供圖片）

多間小學參加「全球城市自然挑戰賽」 助力香港上屆奪第三名

除了走進自然、觀察生物多樣性和學習自然科學，學生能將所學知識應用於真實世界的觀察與紀錄中，從參與中提升科學素養。例如，有參賽小學已連續三年參與全球性的生態速查比賽「全球城市自然挑戰賽」，助力香港在上屆獲得第三名。活動報名期限由即日起至 2026 年 1 月 1 日。