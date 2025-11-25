《香港01》AI x STEAM+01中小學挑戰賽　設「譚仔」實務研究賽道

《香港01》主辦的「AI x STEAM+01」計劃，以「智慧未來．共創香港」為核心理念，活動除嘉賓講座及專題研討會外，更設有不同組別的AI挑戰賽，中學組及小學組更特別設有「實務研究」賽道，邀得譚仔國際有限公司（下稱譚仔）合作，譚仔將會提供真實的商業案例，學生需要根據案例中的實際商業環境提出解決方案。



「AI x STEAM+01 挑戰賽」—— 小學及中學組別報名表格

《香港01》主辦「AI x STEAM+01 」計劃，以「智慧未來．共創香港」為核心理念，整合學界與社會資源，促進教育經驗交流與技術實踐。（資料圖片）

實務研究1 — 譚仔賽道背景及思考問題例子（中學組）

譚仔不論日常營運和長期策略都有加入可持續發展元素，以「綠色倡議」為集團ESG核心支柱之一，積極減輕其營運對環境造成的影響。2025年，譚仔成為首家香港餐飲集團，將中央廚房剩餘的腩肉升級再造，研發及推出一系列日常生活用品，推動可持續發展與循環經濟。譚仔賽道的中學組參賽者將以譚仔為案例，多角度思考如何引用創新科技，推動可持續發展。

以下為供參考的範例問題，參賽者可自行詮釋既定主題，從多元角度思考如何建構「智慧未來．共創香港」：

Q1. 如何利用創新方法或科技（如食材追蹤、智能回收等）來監察、記錄及減少廚餘，並推動綠色營運？

Q2. 餐飲企業如何透過創新思維與科技，推動可持續發展與循環經濟？

Q3. 餐飲企業如何推動及宣傳綠色飲食、綠色採購及可持續消費？

*** 以上問題只供參考，參賽者可以循其他方向思考及制定參賽方案。***

實務研究1 — 譚仔賽道背景及思考問題例子（小學組）

譚仔是香港第一米線品牌，以十級辣度調配的招牌湯底、配搭自選配料的米線聞名，深得香港人及旅客的喜愛。譚仔品牌植根香港近30年，一直以「港味傳承」為己任，致力將「譚仔味」及香港獨特的飲食文化帶到全球每一個角落。譚仔賽道的小學組參賽者將以譚仔為案例，思考如何引用創新科技，提升遊客的餐飲體驗，推廣本地飲食文化。

以下為供參考的範例問題，參賽者可自行詮釋既定主題，從多元角度思考如何建構「智慧未來．共創香港」：

Q1. 譚仔以十級辣度調配的招牌湯底聞名，可以運用哪些科技提升旅客在香港品嚐本地美食的互動與文化體驗？如：智能推薦、AR/VR 體驗、AI 導覽等

Q2. 如何透過 AI 與創新科技，將香港飲食品牌變得更好玩或有趣，發揮「港味傳承」的精神，向內地旅客宣傳本地飲食文化?（著重宣傳策略）

Q3. 怎樣讓遊客在本地餐飲旅遊時感到既方便又有趣味？如：智慧導賞路線、快速點餐、互動地圖等（著重旅客體驗）

*** 以上問題只供參考，參賽者可以循其他方向思考及制定參賽方案。***

優勝隊伍獲額外獎項 中學組將與譚仔CEO食下午茶

優勝隊伍除獲贈譚仔現金劵外，更額外有特別獎項，小學組有機會親臨譚仔三哥分店體驗「線有善報」親子義工服務，親身教導弱勢社群如何使用手機應用程式智能點餐，幫助他們學習使用新科技，提升生活便利。中學組則有機會獲安排參與「同譚仔CEO食Tea」，與譚仔國際主席、執行董事兼行政總裁劉達民先生共進下午茶，深入了解餐飲行業的最新趨勢，並分享譚仔如何以大膽創新思維，為顧客帶來源源不絕的驚喜。

中學組的優勝隊伍將獲安排「同譚仔CEO食Tea」，與譚仔國際主席、執行董事兼行政總裁劉達民共進下午茶。（譚仔國際控股提供圖片）

「譚仔」的「線有善報」活動，向96,000名有需要人士提供免費米線膳食及禮品包，傳遞暖心關懷。 （譚仔國際控股提供圖片）

《香港01》主辦「AI x STEAM+01」挑戰賽參賽資格︰

全港中小學生均可參加，比賽分為小學組和中學組。參賽隊伍成員必須就讀同一所學校。每隊參賽隊伍請提交一份報名表。若有多於一隊參與，須為每隊分別提交。負責老師可負責多於一隊隊伍，每隊3-5人。

挑戰賽時間表︰

即日起至12月5日 — 提交報名表格

12月12日或之前 — 提交作品

12月下旬 — 公布入圍結果

2026年1月 — 總決賽暨頒獎典禮

三大比賽主題（賽道）︰

中小學組均採用相同的比賽主題，惟呈現方式有所不同，參賽組別可以選擇以下其中一個主題：

1. 促進身心健康

2. 社區關懷

3. 實務研究

實務研究賽道 1 特別鳴謝 譚仔 提供案例

- 中學組：譚仔（ESG「綠色倡議」方向）

- 小學組：譚仔（旅遊方向）

實務研究賽道 2 特別鳴謝 科技公司 Re:learn 提供案例

- 中學組：Re:learn（文化及教育方向）

- 小學組：Re:learn（文化及教育方向）

挑戰賽報名方法︰

由負責老師統一填寫報名表格《香港01》AI x STEAM+01打造智慧未來中小學AI挑戰賽

評審準則︰

10% — 問題理解與提示設計

能否正確理解題目需求，並設計出有效的提示（Prompt）

20% — 結構與邏輯

作品流程是否清晰、層次分明，有邏輯地展示概念與成果

20% — 主題相關性

作品與比賽主題的契合度，能否清楚回應題目要求

20% — 創新與原創性

是否提出獨特的想法或方法，展現創新思維

30% — 技術應用與完成度

技術使用是否恰當，作品整體完成度、專業度及呈現質素如何

「AI x STEAM+01 」中小學組挑戰賽獎項：

1. 全場總冠軍（1隊）

2. 各賽道設冠亞季軍（各1隊）

3. 各賽道優異獎（各1隊）

4. 全場最佳技術獎（1隊）

5. 全場最具創意獎（1隊）

6. 全場最佳生成式人工智能應用獎（1隊）

另外，為推動教師專業發展，特別是在AI方面的應用，計劃亦舉辦「教師卓越AI應用獎」，以表揚在AI或STEAM教學、校園管理、學生發展等方面具創新及實踐成效的教師，分享優質教學案例，推動全港AI教育經驗交流。全港中小學老師皆可以參加，每位教師可自薦或被學校推薦參加（如自薦，須校方簡單確認即可）。

「AI x STEAM+01 教師卓越AI應用獎」—— 報名表格

活動設AI教育高峰論壇 2026年1月舉行頒獎禮

「AI x STEAM+01」總決賽及頒獎禮將於2026年1月舉行，同時更會舉辦AI教育高峰論壇，邀請專家學者及企業家分享見解，提升專業深度。活動包括入圍作品展示、學生與教師獎項頒發，以及專題演講與對話環節，為參與者提供跨界交流與學習之平台。

「智慧未來．共創香港」AI x STEAM+01 挑戰賽透過競賽、表彰與論壇之多元形式，構建了一個促進科技教育創新與實踐之生態系統。不僅鼓勵學生以科技回應社會需求，亦推動教師專業成長與跨校協作，對香港創科人才培育與教育發展具有深遠意義。