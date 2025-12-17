孔聖堂禮仁書院致力於培養學生的道德素養與自省能力

孔聖堂禮仁書院秉承儒家思想，致力於培養學生的道德素養與自省能力。學校以儒家八德「孝、悌、忠、信、禮、義、廉、恥」為校訓，這些德行涵蓋人與人之間的倫理關係與道德規範，而其精神總和正是孔子推崇的「仁」。學校透過系統化的儒學課程，幫助學生理解道德建立的重要性，並在思考與實踐的過程中形成自我約束的能力，使其行為舉止更趨完善。



從反思中成長 以儒家文化培育道德感

學校的儒學教育由淺入深，分為三個層次。首先，引導學生從儒家思想中建立正確的道德觀與反思能力；其次，於日常校園生活中培養學生的禮儀與處事態度；最後，發展學生的文化修養與學識，使其成為知書識禮、德才兼備的青年才俊。校本課程涵蓋本地、新來港及非華語學生，所有學生均需修讀。課程以誦讀《禮運．大同篇》為起點，繼而深入研讀《論語》和《孟子》等經典，由老師結合生活實例講解，使學生理解「待人以禮」與「言行一致」的重要性，從而建立自尊、自律與尊重他人的品格。

學生身穿傳統漢服，由楊永漢校長帶領作拱手禮，以作傳統禮儀文化的承傳。

遊學交流開拓世界觀 實踐「行萬里路」

學校積極推動多元文化交流活動，期望學生能走出香港，從實踐中拓闊視野與培養獨立能力。除短期遊學團外，學校與多個海外夥伴學校合作，包括德國Stormanschule Arensburg、丹麥Odsherreds Efterskole、美國Mt Everett Regional School及印度多所學府，提供學生到外國交流及寄宿當地家庭的機會。

韓國交流團。

維也納音樂遊學團。

學生在異地學習與生活，不僅能增強語言能力與文化適應力，更在自理與人際溝通方面獲益良多。多位曾赴歐美交流的學生返港後，不僅英語運用能力顯著提升，更展現出自信與成熟的氣質。今年適逢汶川大地震十五周年，學校組團前往汶川中學進行文化交流與義工活動，讓學生親身了解災後重建歷程，並於反思與感悟中深化「仁愛」的實踐。

傳統融入創新 儒家精神結合STEAM教育

秉承「古為今用」的理念，孔聖堂禮仁書院將儒學精神與STEAM教育（科學、科技、工程、藝術與數學）有機結合，鼓勵學生運用跨學科知識探索創新可能。學校開展多項融合傳統文化與科技創意的學習活動，例如以人工智能生成古詩詞畫作、以無人機進行書法創作，以及製作文化主題微電影等。

去年，學生邱卓康以AI圖像生成技術將古詩詞意境化為藝術畫作，榮獲「校際AI藝術創作大賽」初級組冠軍；學校拍攝隊亦於「你眼中的物流」全港中學短片比賽中奪得季軍。這些成果展現出學生在藝術、科技與文化之間的靈活思維，亦讓他們在比賽與實踐中學會面對成敗、反思不足，從而不斷成長。

學生參與首屆校際AI藝術創作大賽脫頴而出，勇奪特等獎，並接受電視台訪問。

倡導「一家精神」營造共融校園

學校學生背景多元，包括本地、新來港及非華語學生。為促進文化共融與彼此理解，學校積極推廣「一家精神」，營造互信、尊重與關懷的校園文化。「一家精神」是學校的重要信念，體現儒家崇尚的包容與仁愛精神。即使學生語言文化各異，亦能在關懷氛圍中和諧共處，彼此學習、互相扶持。這種跨文化交流不僅化解誤解與隔膜，更使學生在多元環境中學會欣賞差異，培養同理心與全球公民意識。孔聖堂禮仁書院透過融匯儒家文化與現代教育，讓學生在知識、品格與創新之間找到平衡，於反思中成長，於實踐中成仁，塑造德智兼備、具國際視野的新一代青年。

