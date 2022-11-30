大埔田家炳小學下月初恢復全日制面授課堂　午膳設隔板減播疫機會

教育局於10月25日宣布放寬小學全日面授課堂安排，若全級七成或以上學生完成接種2劑疫苗，最快便可於12月1日（周四）起恢復全日制面授。大埔保良局田家炳小學早前決定於12月5日起恢復全日制面授課堂，並於11月中旬以問卷調查了解約200位家長及其學生的憂慮，並提供方法協助學生適應全日制，以釋除他們的擔憂。



學生在用膳前預備擋板。（翁曼琛攝）

保良局田家炳小學的調查發現，家長對恢復全日制面授課堂的最大擔心，是子女在校內摘下口罩用膳會增加染疫風險，其次是子女沒有足夠時間完成功課，以及因全日制上課而減少溫習和補習時間。另一方面，受訪學生最擔心的，則是沒有足夠時間完成功課，其次是在校內用膳會增加染疫風險，以及課外活動安排受到影響需要調動時間。

有見家長及學生普遍擔心在校用膳，校方因此除了在課室內增設擋板和相關消毒設備外，還錄製影片教導學生用膳前及用膳期間的注意事項，例如用膳前須洗手、用膳時的方向、用膳時避免說話等，減低病毒傳播風險。

校方的全日制授課時間表與疫情前大致相同，星期一至四的下午設有導修課，讓學生在校內完成功課，而老師會按學生個別情況跟進功課，協助未能完成功課的學生。為鼓勵學生於校內完成功課，校方特設「懷舊遊戲」環節，讓已在導修課完成功課的學生到特別室進行遊戲，既能提升社交技巧，又能訓練智力發展。至於星期五，校方則編定為綜合活動課，不會安排學科課程於此時段進行，因而課外活動安排不會受到影響。

該校受訪小三學生劉昊恩家長（中）表示，即使現在學校在半日制面授安排下設有一堂導修課，但其女兒（右）也會因想於課堂休息而拖延完成功課的時間，最終因要在家中完成餘下的功課而令導致睡眠時間不足。（翁曼琛攝）

該校小三學生劉昊恩的家長表示，即使現在學校在半日制面授安排下設有一堂導修課，但其女兒也會因為想於課堂休息而拖延完成功課的時間，最終因為要在家中完成餘下功課而令到睡眠時間不足。因此希望她能於全日制面授安排下增設的一堂導修課中完成所有功課，令以往的情況得到改善。

該校校長陳詠賢（左）表示，校方也就着恢復全日制面授課堂向家長派發刊物，讓他們了解子女處於過渡期時在情緒、行為、生理上會出現的反應，並建議家長與子女共同調整生活時間表及學習目標。（翁曼琛攝）

而該校校長陳詠賢表示，校方也就着恢復全日制面授課堂向家長派發刊物，讓他們了解子女處於半日制過渡到全日制期間的想法、情緒、行為及生理反應，並建議家長與子女共同調整生活時間表及學習目標，幫助子女逐步適應全日制面授上課，有需要亦可以找校內老師及社工協助。