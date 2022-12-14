李潤田紀念中學再度參加AI方程式賽車比賽　提供精準資訊助AI學習

政府大力推動STEM教育，學校對學生的跨學科學習尤其重視，近年人工智能（AI）普及，東華三院李潤田紀念中學鼓勵學生參加人工智能Edge級方程式賽車比賽，提升學生對AI的學習興趣，有學生去年參加比賽鎩羽而歸，今年捲土重來，目標是為參賽的自動駕駛汽車提供更準確的資訊，改善編碼（coding)，達至更快更準完成賽道。



李潤田紀念中學在初級組和高級組分別派出兩隊參加，現時正積極備戰，當中不少學生於去年參加同一比賽。（東華三院李潤田紀念中學提供）

由智慧城巿聯盟主辦及STEM Plus協辦的「校際人工智能Edge-級方程式賽車比賽2022」，本周五一連三日舉行，有23間學校共81隊參加，比賽分初級組的Jetbot及高級組的JetRacer。李潤田紀念中學在初級組和高級組分別派出兩隊參加，現時正積極備戰，將會參加JetRacer的中五生何俊毅和李焯烽去年亦有參與同一比賽，兩人都表示參賽經驗有助臨場選取最適合的路線擺放JetRacer。

李焯烽稱，「去年是以均速最快完成賽道為勝，今年決賽則改為每兩隊一同落賽道鬥快完成，並且增加減速的機制，JetRacer在避車時要保持車速，遇到彎位時要懂得減速，返回直路再加速，這些都需要輸入不同的參數（DATA）進行測試。」他與何俊毅均表示，為令AI在學習時更準確，避開障礙物，他們在拍照時貴精不貴多，務求每一張照片精準，增加相片的資訊性。

另一隊JetRacer的成員全是中四級，分別是DHENGA ARUN、黃均銘、游柏禧和蔡守峰，蔡守峰去年曾參加初級組的Jetbot，他表示一直對人工智能（AI）的學習有興趣，故今年再接再厲，與志同道合的同學一同參加高級組賽事，兩組學生均表示主辦單位有為參賽學生提供AI工作坊，讓他們了解AI的重要元素 - 機器學習（Machine Learning)，過程中機器需要在大量資訊中學習和自我較正，令機器具備與人類一樣的思考邏輯與行為模式，而參賽學生亦要自行製造參賽的自動駕駛汽車。

李潤田紀念中學今年派出兩組參加初級組的Jetbot比賽，兩隊都是以「舊人帶新人」參賽，資訊及通訊科技科主任陳志強稱，學生非常踴躍，希望能通過比賽加深對AI的認識和學習，他表示去年首屆賽事，已派出三隊Jetbot及一隊JetRacer參賽，最終有一隊Jetbot獲得季軍，「雖然一隊獲勝，但在比賽中，其他未能入決賽的學生，在現場為進入決賽的同學打氣之餘，過程亦有協助提供Data，算是集所有同學的努力而獲得獎牌。」

兩組參加Jetbot的學生都是中三生，有去年的參賽經驗，兩隊的目標都希望入打決賽，其中一隊由劉冠言、劉以諾、溫鎧仲和洪錦希組成，有參賽經驗的劉以諾和溫鎧仲稱，去年輸在速度，參賽車輛出現故障，今年已經提早準備，「期望在首圈賽事以首名出線，決賽殺入三甲。」

溫鎧仲稱，今屆Jetbot的比賽模式與去年不同，主辦單位提供4條迷你軌道（mini track)，團隊要分別完成4條迷你軌道，最快完成的16隊入決賽，在決賽中，四條迷你軌道全放在賽道，隊伍要一次過完成4條迷你軌道，最快完成的隊伍獲勝。另一隊Jetbot的成員則有張瑜超、莊建浩、胡雅霖和布婉兒，曾參賽的女將布婉兒負責為Jetbot進行編碼，她表示一直對編碼有興趣，未來亦希望在這方面發展。

學生願意參加不同的STEM比賽，與學校由簡單切入STEM教育有關。STEM統籌老師蔣念鐘稱，學校的STEM LAB 去年啟用，同時在初中設校本STEM課程，主要教簡單的概念，以體驗為主，學生有很多機會DIY和討論，過程中學生能享受STEM的樂趣，和增加對STEM的興趣，除今次比賽，學生之前亦曾參加無人機和機械人比賽。