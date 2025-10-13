香港真光中學首誕DSE狀元 校長許端蓉：訓練學生思維提升心理質素

DSE 2025共誕生17名狀元，包括香港真光中學首名文憑試狀元馮乙翹。對於誕生首名文憑試狀元，全校師生都感到鼓舞，並有了「我哋都做得到」的信心。校長許端蓉強調，學校從來沒有定下要有狀元的目標，「nice to have，但唔係must to have」，一直秉持順其自然及信靠的態度，亦正如自己鼓勵學生所言，只要盡力而為已經足夠，結果如何就安心交托給上帝。她又指出學校深信學生都有獨特的光芒，有使命為學生找到合適的土壤及機會，盡情地發光發亮。



許校長說，文憑試推行多年，學校公開試成績水平大致向上，學生更於今屆文憑試刷新多項學校紀錄，英文科多達52.8%的同學考獲5級或以上，中文科亦有 39.4%。選修科如地理、經濟分別有33.3%及23%同學考獲5*或5**的成績，結果比校方的樂觀預測還要好。她提到，學校注重訓練學生思維，以幫助理解各科內容，亦重視由教師給予學生回饋，推動學生進步。許校長亦強調學生的生活不能只有學習，學校重視學生的精神健康，為學生建立支援網絡，以至是提升心理質素。



香港真光中學的馮乙翹今屆文憑試取得六科5**成績，是該校自DSE設立以來首位狀元。 （吳焜耀攝／資料圖片）

引導學生思考方式 重視教師回饋學生

學生能夠取得好成績，原因之一是學校「Leap to Learn Well」的理念，聚焦訓練思維，幫助學生學習。學校參考了哈佛大學「Project Zero」，幫助學生建立思維常規（Thinking Routine），各科教師均會根據課題，教導學生使用合適的思維工具，透過重覆使用，內化成為學生的思考習慣。

思維常規之一的「See、Think、Wonder」，就是先觀察、再提問、再探索，使思考過程不只在腦內發生，而是有跡可尋。許校長解釋，過去不少學生面對問題時均無從入手，思維常規作為一個指引或框架，對於思緒較混亂的學生有明顯幫助。另外，只要學生懂得思考，遇上不同課題時均可融會貫通，「佢出咩題目你都冇咁驚」。

許端蓉校長表示，學校於2025年文憑試整體成績同樣出眾，英文科有多達52.8%的同學考獲5級或以上，中文科亦有 39.4%。選修科如地理、經濟分別有33.3%及23%同學考獲5*或5**的成績。（廖雁雄攝）

另一方面，學校重視由教師給予學生有效回饋，就學生完成的功課及測考，具體及仔細地說明學生做得好的地方，其餘地方又如何改善，幫助下一次做得更好。

許校長表示，馮乙翹同學早前回校向師妹分享，提到跟隨教師的教學十分重要，特別是所有功課及測考都會認真完成，並聆聽老師的回饋，跟從指示改善自己，認為在高中的兩年半時間內，只要跟從老師的安排及設計就已經足夠應付文憑試。

重視學生精神健康 提升心理質素

學校亦相信，學生的生活不能只有讀書，更要「Learn to Live Well」，「你無辦法Live Well嘅話，你就無辦法Learn Well」，為學生建立支援網絡及提升心理質素，亦懂得照顧自己及放鬆自己，以支撐繁重的學業。許校長直言，高中學生必修的中、英、數「真係唔係人咁品」，加上三個選修科要記住的知識量很大，相當考驗學生的毅力。

許端蓉校長直言，照顧學生的精神健康同樣重要，否則學生面對繁重的學業時，將難以堅持下去。（廖雁雄攝）

學校採用全校參與模式建設支援網絡，除了各級的橫向發展外，亦有宗教、訓輔、社等的直向發展，加上良好的師生關係，為學生編織一個緊密的關係網，使學生在學校讀書感到安心，有問題時會從不同方面獲得支援。另外，學校採用合作學習（Cooperative Learning）模式，鼓勵學生於學習時多作分享及討論，做到互相學習、一起進步，亦是促進學習及建立關係的方法。

環境影響顯著 狀元馮乙翹進步大

學校的措施及策略，全部都指向同一個目的，就是讓學生有更好的環境及土壤去成長及發展。事實上，馮乙翹從小學升讀中學時，成績並非最突出的一群，全級只考四十多名，但最終成為文憑試狀元，某程度上證明合適的環境對於學生的學習及進步可以有深遠的影響。