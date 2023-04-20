校園天地｜聖公會蔡功譜中學　把科學連結藝術　體驗黃金電鍍工藝

近年備受推廣的STEAM教育，即科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）、藝術（Art）及數學（Mathematics），旨在動手探索，鼓勵學生勇於嘗試，把知識靈活地應用在生活中，摒棄刻板的「死記硬背」。（內容由聖公會蔡功譜中學提供）



由周生生貴金屬化驗所舉辦的「STEAM奪寶奇兵工作坊」，自 2021 年推出以來，深受老師和同學歡迎。（聖公會蔡功譜中學提供）

聖公會蔡功譜中學一直以「譜出成功的光譜」為核心的教學理念。在校長和各教職員的領導下，學校積極參與跨學科的STEAM活動，讓學生置身於多元化的學習環境中。最近，學校參加了周生生貴金屬化驗所舉辦的「STEAM奪寶奇兵工作坊」，一群中五的化學科同學化身成「鍊金術師」，體驗電鍍工藝技術，把原本黯淡的銅線搖身一變，成為亮麗的鍍金飾件。

製作每一件珠寶首飾都要經過多個步驟，包括設計、製作、打磨、拋光等等，而當中蘊藏的工藝其實與科學、藝術息息相關。在工作坊中，導師除了向學生講解珠寶行業知識，更分享黃金飾品背後的工藝故事，並帶領同學們製作別出心裁的藝術作品。他們使用具有堅韌特性的銅線作材料，發揮創意設計和繞製圖案，例如書籤、戒指、掛飾等等。

繞製圖案後，導師指導他們逐一親身進行電鍍實驗，在銅線上鍍上一層黃金。同學們專注觀察和記錄實驗的變化，銅線變金的一剎那都令他們雀躍不已。

學生們在工作坊中投入創意，製作出獨一無二的作品，同時把抽象的科學概念與現實生活聯繫，上了不一樣的一課。同學均表示平日甚少接觸貴金屬，活動增加他們對黃金的認識，並希望再次參與同類型的STEAM活動。

（內容由聖公會蔡功譜中學提供）

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