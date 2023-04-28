校園天地｜荃灣潮州公學STEAM DAY　動手動腦　訓練解難

荃灣潮州公學（下稱「荃潮」）於2月舉行STEAM DAY，讓學生以有趣的探究活動，學習不同的科學及科技知識。STEAM DAY以年級分為兩天進行，低年級以不插電的卡紙套件為主題，從中探索重力、摩擦力等不同的科學原理，高年級則化身成攝影師，以積木拼砌配合定格動畫拍攝，創作充滿新意的動畫。（內容由荃灣潮州公學提供）



兩天的STEAM DAY以班際比賽、攤位遊戲及工作坊的形式進行，學生在輕鬆體驗不同STEAM活動的同時，又要互相合作動動腦筋在限時內解決問題。以班際比賽為例，每班學生均需要利用積木拼砌出可以站穩的高塔，事前學生會在老師的協助下搜集資料，找出世界上著名高塔的結構，再利用不同形狀的積木拼出高塔。過程中，學生進行多次的測試及改良，不斷嘗試不同的方法去穩固高塔；就算高塔在測試時倒下，學生也不厭其煩地反覆拼砌，展現出不怕失敗的科學家精神。

同學們通力合作，務求砌出最高的高塔。（荃灣潮州公學提供）

除了一連兩天的STEAM DAY外，「荃潮」以三層階梯模式推行STEAM教育，以常識科為主導，將STEAM概念融入常規課程，例如製作智能降溫器、環保動力車、協助殘障人士的人工智能程式等。不同的主題式跨科探究學習，均以CRT（Context情境、Role角色、Task任務）模式作為設計基礎，為同學提供情境以增加學習的投入感，同時亦從小培養樂於助人的正面價值觀。

在攤位遊戲中，同學需要利用積木完成編程任務。（荃灣潮州公學提供）

在全校普及層面以外，「荃潮」亦安排了不同的抽離式拔尖訓練予展現出才能的學生，加深學生STEAM課堂以外的認識，當中包括Lego Spike、無人機多機編舞、micro:bit、食物科學及Robo Master等，確保不同年級的學生有機會參與資優課堂，表現出色的學生更會代表學校出外參加比賽，擴闊視野，豐富學習經驗。

（內容由荃灣潮州公學提供）

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