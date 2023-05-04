廠商會蔡章閣中學邀逾350人　一小時折逾2萬紙飛機　打破世界紀錄

創新及科技浪潮席捲全球，為了配合特區政府建設國際創新科技中心的目標，香港中華廠商聯合會屬下的廠商會蔡章閣中學近年致力推動STEAM教育，透過活動啟發學生創新思維和鞏固數理科技基礎，為國家和香港培養更多創科生力軍，校方日前舉行世界紀錄大挑戰，動員超過350名幼、中、小學的學生，在一小時内折出21,294隻紙飛機，成功打破世界紀錄。



廠商會蔡章閣中學上周六（29日）舉行「世界紀錄大挑戰暨第三屆STEAM比賽頒獎典禮」，由廠商會會長史立德博士擔任主禮嘉賓，並在香港電台創作總監馬浚偉的陪同下，邀請超過350名來自40多間中小幼學校機構的嘉賓及學生，一同挑戰「一小時折紙飛機最多（團隊）」的世界紀錄。最終他們在一小時内合共折出21,294隻紙飛機，成功打破在2019年創下的世界紀錄12,026隻。

廠商會會長史立德對於屬校完成是次壯舉感到鼓舞。（香港中華廠商聯合會提供圖片）

廠商會會長史立德對於屬校完成是次壯舉感到鼓舞，表示「折紙飛機看似簡單，但箇中技巧卻蘊含不少科學原理，希望能夠透過今次活動激發學生對學習科學的興趣和啟發他們的創意思維，為未來做好準備，將來為香港乃至國家的創新科技發展作出貢獻。」

廠商會蔡章閣中學在廠商會及蔡章閣基金的支持下，多年來舉辦多項與STEAM相關的活動和比賽，從小培養學生對學習科學及創新科技的興趣和能力。其中由學校主辦的「一生一發明創意設計大賽」及「香港學界創意紙飛機競技大賽」是學界具代表性的STEAM活動之一，每年吸引不少來自本地、内地及海外學生參與，學校同時重視學生的全人發展，曾在本地及外地的STEAM比賽之中屢獲殊榮。