新來港、跨境學童報讀香港中小學攻略　即睇報名方法、流程、資格

合資格新來港定居學童、跨境學童如若希望在港讀書，入讀本港官津中、小學，到底有甚麼入學方法？家長可如何為子女報讀學校？教育局又有何支援？「01教育」已經在下文已經為你整合資訊，並列出可以申請的教育津貼！



新來港學童入學資格

截至入學該年的9月1日計算，年滿6至15歲及持有香港出世紙、香港身份證或香港旅行證件其中一種，可入讀本地的官、津中小學。除獲入境處許可，若只持有「學生」簽注，則只可入讀私立學校；而「訪客」簽證不能在任何學校讀書。

入學方法

學生可通過以下其中一種途徑入學：

1. 直接向學校申請

家長可直接聯絡學校，為子女申請入讀該校。如欲參閱個別學校的資料，可參考「學校概覽」。

2. 透過區域教育服務處申請

家長可直接聯絡附近的區域教育服務處，尋求學位安排支援服務。

3. 郵柬申請

若子女已定居香港，但因某些原因仍未入學的話，家長可在機場、羅湖管制站、教育局區域教育服務處或民政事務署轄下的20個諮詢服務中心索取郵柬，填妥後寄回教育局，教育局學位安排及支援組的職員會於收到郵柬的3天內聯絡家長，提供學位安排支援服務。如家長認為子女可即時入學，教育局區域教育服務處的職員會儘快安排他們入學。

另外，有特殊教育需要的內地生將會被轉介至教育局轄下的特殊教育支援組，以便協助入讀特殊學校。

新來港學童、跨境學童參加小一或中一統一派位的方法

若家長希望安排子女參加小一或中一統一派位，他們應於開學前，即9月初帶同子女的入境身份證明文件到教育局學位分配組申請。若學生在開學後，即9月1日後才抵港，家長則應帶同個人及其子女的身份證明文件正副本、學歷證明文件正副本及住址證明文件正副本到區域教育服務處登記入學。

教育津貼

有經濟困難的學生可以申請學生資助處的中、小學生資助計劃，包括書簿津貼、車船津貼及上網費津貼。

1. 計劃內容



書簿津貼：以支付必須的書簿費用及雜項就學開支，全額資助為3,506元至6,108元，半額資助則為1,753元至3,054元。



車船津貼：為居住地點與學校距離超逾10分鐘步行時間及需要乘搭公共交通工具上學的學生提供車船津貼，資助是以學生往返居所和學校所屬地區的平均交通費計算。



上網費津貼：以支付學生家居上網學習的費用，津貼發放以家庭為單位，全額資助為每個家庭1,600元，半額津貼則為800元。



2. 申請資格



申請人必須是：



i.) 未婚的香港居民；



ii.) 擁有香港居留權、入境權或不附帶任何逗留條件，逗留期限除外的有效香港居留許可，並須提供相關的證明文件副本；



iii.) 就讀符合個別資助計劃所列類別的學校。



3. 入息審查



申請家庭須通過入息審查，計劃設有「全額」及「半額」資助。



4. 申請方法



申請人可透過電子或紙本方式遞交申請，如2023/24學年的持續申請人在2023年5月31日或之前經網上遞交附有完整申請資料及證明文件的電子申請，並符合學校書簿津貼及上網費津貼的申請資格及通過入息審查，會較使用紙本表格的申請人優先獲發2023/24學年的首階段學校書簿津貼及上網費津貼。

