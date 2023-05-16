GCSE、IGCSE｜講解課程分別、科目選擇　邊間中學有份開辦課程？

不少家長為子女安排到英國升學，都會選擇報讀備受國際認可的中等教育普通證書（General Certificate of Secondary Education，簡稱GCSE）或國際中等教育普通證書（International General Certificate of Secondary Education，簡稱IGCSE）課程。到底GCSE及IGCSE課程是甚麼？它們又有甚麼科目選擇？兩者之間的分別是甚麼？「01教育」已經在下文為你整合所有資訊，並提供有份開辦課程的中學名單！



GCSE是甚麼？IGCSE又是甚麼？

GCSE的全名是General Certificate of Secondary Education（中等教育普通證書），為來自英國的學制，於1980年成立，是為英國中四生而設的公開試。後來英國於1988年設立IGCSE，全名是International General Certificate of Secondary Education（國際中等教育普通證書），是為中四國際學生而設的同等程度考試，兩者的修讀年期一般為一至兩年。

GCSE與IGCSE程度相當於香港以往的中學會考（HKCEE），學生完成課程後可報讀A-Level預科課程準備升讀大學。

GCE A-Level／A-Level是甚麼？IAL又是甚麼？

GCE A-Level的全名是General Certificate of Education Advanced Level（普通教育高級程度證書），同樣是英國學制，於1951年成立，學生完成GCSE或IGCSE後可修讀兩年A-Level課程升讀大學。1995年英國設立IAL，全名是International Advanced Level（國際普通教育高級程度證書），完成IGCSE的學生可報讀一年IAL課程銜接大學。

GCSE及IGCSE的分數及評級方法

IGCSE與GCSE的評級方法相同，舊有評分制度以A*至G級計算，不過英國教育局在2015年9月開始分階段推行以1至9分計算的新評分制度。現時英國各地學校採用的評分制度不一，英格蘭採用新評級方法、北愛爾蘭同時採取新舊制度、威爾斯沿用舊制度，至於蘇格蘭則另有獨立學制。

在新評分制度下，考獲4級或以上等同於舊制C級或以上被視為合格，而考獲5科5等或以上的學生即有資格升讀GCE A-Level或IAL。

GCSE及IGCSE科目

GCSE的核心科目：英國文學、英語語言、數學、科學。

GCSE的選修科目：美術及設計、商業、中文、舞蹈、設計及技術、戲劇、經濟、英文、食物技術、法文、地理、德文、歷史、家政、資訊科技、意大利文、音樂、攝影、心理學、社會學、西班牙文、紡織。

IGCSE的核心科目：英文、數學、科學。

IGCSE的選修科目：美術及設計、商業、中文、舞蹈、設計及技術、戲劇、經濟、英國文學、食物技術、地理、歷史、家政、資訊科技、音樂、攝影、心理學、社會學、紡織。

另外，IGCSE會提供多種非英語語言版本的課程，包括阿拉伯語、中文、法語、西班牙語、日語、希臘語及烏爾都語。

GCSE與IGCSE有甚麼分別？

儘管GCSE與IGCSE的評級方法相同，但就著以下方面有不同之處：

1. 對象學生

GCSE：14至16歲的英國本地生。

IGCSE：14至16歲的國際學生。



2. 考試日期

GCSE：每年5月至6月舉行，11月設有補考。

IGCSE：每年11月及1月（某些科目）以及5月至6月舉行。



3. 應考方式

GCSE：主要供英國當地學生應考，香港學生普遍參與IGCSE考試。

IGCSE：主辦機構愛德思（Pearson Edexcel）及劍橋大學國際考評部（Cambridge Assessment International Education）會提供場地予考生應考，考生也可在受主辦機構認可的考試中心進行考試。



4. 科目內容

GCSE：主要為英國本地生而設，若學生選修英國文學科，莎士比亞是其必修部分，而歷史和地理等人文學科課程大綱所涵蓋的主題與IGCSE存在差異。

IGCSE：主要為國際學生而設，若學生選修英國文學科，莎士比亞不是其必修部分，而歷史和地理等人文學科課程大綱所涵蓋的主題與GCSE存在差異。



5. 國家或地區的可用性

GCSE：資格主要在英國、加拿大、澳大利亞、印度等某些學校提供。

IGCSE：屬國際性，可在全球150多個國家或地區取得。



GCSE／IGCSE／GCE A-Level／IAL中學名單▼▼▼

GCSE及IGCSE的升學出路

學生修畢GCSE及IGCSE後可報讀GCE A-Level或IAL課程升讀大學，若A-Level預科考試成績達標的話便可直接入讀英國大學，否則需通過修讀一年制的大學預備班（University Foundation）或大學國際一年級（International Year One）銜接學位課程，而有意留港升學的學生可經非聯招（Non-JUPAS）報讀本地大學資助學位。