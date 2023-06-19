普通話水平試｜小學生進步惟中學生倒退　摘花變栽花、歡寬難辨

港澳地區中小學生普通話水平測試考試（GAPSK）公布香港學生普通話水平狀況及發展趨勢，當中小學的普通話指數有進步，由88.6升至89.9，但中學的普通話指數則由80.9下降至76.9，GAPSK指情況可以接受，但有進步空間。



GAPSK首席學術顧問張丹指，中小學生的普通話基礎薄弱，引致持續性結構問題。例如聲母翹平不分，將「摘花」說成「栽花」等，「歡」會讀成「寬」等，是受廣東話發音影響而出現的普通話發音錯誤。她建議學校應明確設立普通話科或普教中的「堅定性及必要性」，她指普通話是國家通用語，各個民族溝通工具，更是國家統一的象徵。



GAPSK今日公布今年香港小學的普通話指數由88.6升至89.9，但中學的普通話指數則由80.9下降至76.9。（馬煒傑攝）

GAPSK今日公布，今年香港小學的普通話指數由88.6升至89.9，但中學的普通話指數則由80.9下降至76.9。至於幼稚園學生在聆聽能力、描述能力及表現能力都有提升及改善，但在語音辨識和語言組織能力上相對較弱。

張丹指出中小學生學普通話由於基礎薄弱，引致持續性結構問題。例如聲母翹平不分，將「摘花」說成「栽花」等。（馬煒傑攝）

GAPSK首席學術顧問張丹指出，中小學生學普通話由於基礎薄弱，引致持續性結構問題。例如聲母翹平不分，將「摘花」說成「栽花」等。而筆試中則常犯語言規範的量詞用法錯誤，如「一面旗」說成了「一支旗」等。

另外，學生常見的問題包括將「約」讀成「葉」、「歡」讀成「寬」等，語言組織上常見的錯誤則將「端出蛋糕」說成「擔出蛋糕」，是受廣東話發音影響而出現的普通話發音錯誤，導致動詞搭配不當。

考生拼音知識不足

香港城市大學翻譯及語言學系博士麥子茵表示，總結過去兩年中小學考生的成績，可見隨着學生年級增長，拼音、詞彙、語法能力相應下降，而考生筆試成績比口試成績弱，可見考生的拼音知識不足，普通話基礎比較薄弱。

GAPSK考試委員會項目主管李照娥指，據現時的中學課時安排，於中一、中二仍有普通話課，但中三起學生要為選讀高中學科做準備，普通話科則會停授，以騰出課時，認為在課程編制時，預留空間讓學生學習普通話。

津貼小學議會主席、九龍灣聖若翰天主教小學校長胡艷芬指，受疫情影響不少學校重新規劃網課的課時分配，因普通話相較其他主科較不重要，通常會放更多課時在主科中，而小學則因會以普通話教中國語文，所以影響相對較少。她建議學校之外，家長亦可為子女樹立正確的人生觀，提升音超話學習和吸收中國傳統文化的能力，並鼓勵或陪伴子女金加校内、校外的普通話活動。

張丹建議學校應明確設立普通話科或普教中的堅定性及必要性，她指普通話是國家通用語，各個民族溝通工具，更是國家統一的象徵。學校在課程編制時，需為學生留下學習普通話的空間，如時間不足則有需要加強課上課下互通，並增加學生參與社會普通話教育活動的機會。