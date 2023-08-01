《香港01》辦人工智能及大數據講座　以傳媒運作說明技術應用方法

人工智能、大數據及機器學習等技術已經成為日常生活中不可或缺的技術，學生亦需要認識這些技術，迎接未來挑戰。《香港01》早前為馬鞍山青年會書院舉辦講座，由前線編輯介紹相關技術及以《香港01》為例子說明傳媒機構如何應用該些技術。另外，講座亦介紹了近期大熱的生成式人工智能ChatGPT，並提到其教育的應用及所衍生的問題。



講座由《香港01》編輯主任蕭輝浩主持，他先向學生介紹人工智能、大數據及機器學習的定義，並說明當中的關聯，然後以《香港01》為例子，說明傳媒機構在日常營運及新聞報導時，可以如何實際應用人工智能、大數據及機器學習技術。

及後，他又與學生探討生成式人工智能ChatGPT，除了提到人工智能的最新發展及不同公司都有推出工具之後，亦強調ChatGPT都有可能出錯，並分享例子，以及指出了一些科技有可能衍生的問題，提醒學生需要善用科技。

《香港01》早前為馬鞍山青年會書院舉辦講座，由前線編輯介紹相關技術及以《香港01》為例子說明傳媒機構如何在新聞報導之中應用該些技術。（蘇煒然攝）

目前教育局透過優質教育基金推出「我的行動承諾」加強版撥款計劃，中、小學（包括特殊學校）可申請一次最多30萬元撥款，用於國民教育和國安教育，及/或媒體資訊素養教育，資助項目包括學生講座/工作坊、參觀、體驗活動、教師工作坊、購買或製作教材等。若希望了解申請撥款詳情，參閱此文章。

《香港01》能因應中/小學的不同需要，推出媒體和資訊素養，以及國民教育和國家安全教育的支援，形式不限，包括學生、家長或教師講座/工作坊、校本專業支援、教育資源庫、到訪《香港01》或其他主題式的體驗活動等。

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