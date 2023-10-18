11班或以下小學不設副校職級、校長人工較低　教育局不認同調整

學校教員的薪酬編制按照開班數目而定，現時開辦11班的小學不設副校長職級，校長職級只訂為高級小學學校教師職級，即變相薪酬較低。教育局立法會議員朱國強於書面質詢提到，細校職級架構模式，令人手相對緊絀，平均工作量較多，亦會導致不少問題，如頻繁人事更替等。教育局局長蔡若蓮回覆稱，不認同調整開辦11班或以下的小學人手及校長職級以解決問題，稱個別學校出現人事及管理的問題，應聚焦問題的核心對症下藥。



學校教員的薪酬編制按照開班數目而定。（資料圖片）

朱國強在書面質詢提及，教育局對學校的要求及評核，不會因學校班數較少而降低，班數較少的學校人手緊絀，其平均工作量比班數較多的學校大，導致不少問題出現，包括頻繁人事更替、管理層長期處於不穩定狀態、學校難以持續發展、教師專業發展受阻，以及嚴重影響學生學習。

針對開辦11班或以下的小學，他問及教育局有否計劃增設副校長一職、將小學校長職級由高級小學學校教師提升為二級小學校長、有何措施支援。

蔡若蓮：個別學校出現人事管理問題 非單靠加人手等解決

蔡若蓮回覆書面質詢時表示，就議員所指個別學校出現人事及管理的問題，認為應聚焦問題的核心，對症下藥，不應以為單靠增加人手或提升校長待遇，便可解決問題。她指，學校須善用公帑，發揮專業，確保教育質素，不認同調整開辦11班或以下的小學人手及校長職級以解決問題的建議。

她又指，教育局近年推行多項增加人手、穩定教師團隊及提升教師專業角色的措施，均惠及不同規模的小學；亦持續改善小學管理層的職級安排，包括20/21學年起，把開辦11班或以下的公營小學的小學課程統籌主任職位，由助理小學學位教師職位或課程統籌津貼提升為小學學位教師職位。

另外，由22/23學年起落實改善小學中層管理人手的措施，所有小學有更多主任級教師承擔學校管理職務，以提高學校管治水平，同一個學年亦理順公營小學校長和副校長的薪酬，她認為不同規模的小學的管理人手及校長待遇已得到合理改善。