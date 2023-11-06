試AI繪圖教下指令學英文　永光書院STEAM增AI：生活中學習增興趣

【STEAM / STEM】政府近年提倡STEM教育，即科學（Science） 、科技（Technology） 、工程（Engineering）、數學（Mathematics），以啟發學生科學及科創能力，近期更加入藝術（Art）成為STEAM教育。「01教育」走訪多間中小學，準備一系列的STEM教育訪問報道，幫助各位家長了解現時STEM教育的最新趨勢！



生成式人工智能（AI）發展迅速，大勢所趨下廣受教育界重視，相關課程或活動應運而生。黃大仙五旬節聖潔會永光書院早前在中三年級推行跨學科AI繪圖活動，讓學生利用AI繪圖技術創作以正向教育為主題的畫作，增加他們在日常生活中接觸AI的機會，以及學習不同科目的知識。



校方表示，STEAM與AI都是新興發展，最重要是讓學生在生活中學習，增加其學習興趣，例如以無人機學地理，以VR眼鏡遊覽城市後學中文作文等，現時已於初中推行跨學科STEAM活動，並在各科加入STEAM元素，讓學生獲更多相關體驗，未來亦有意在課程中引入AI元素，讓同學能更快掌握相關技能。



五旬節聖潔會永光書院早前在中三年級推行跨學科AI繪圖活動，讓學生利用AI繪圖技術創作以正向教育為主題的畫作，增加他們在日常生活中接觸AI的機會。（翁曼琛攝）

這次的AI繪圖活動，結合英文科、視藝科、電腦科及正向教育四大範疇，校方選取該學年的正向金句，讓學生把句子翻譯成英文，同時理解句子的具體及抽象名詞，然後學習不同時代的畫風。結合所有元素後，學生們可利用AI繪圖技術Midjourney，通過輸入特定指令與關鍵詞，經AI剖析後生成他們心目中最切合心中構想的圖像。

參與同學的畫作，最後會由老師及學生們投票選出最受歡迎的10幅，並打印出來參加校內畫展。

有份參加活動的五旬節聖潔會永光書院中四生關穎琳表示，本身並不擅長繪畫，難以親手畫出所想像的事物，而AI繪圖程式可將所輸入的文字指令轉化為圖像。（翁曼琛攝）

參與同學：不擅長畫畫也可 過程中同時學英文

有份參加活動的中四生關穎琳表示，本身並不擅長繪畫，難以親手畫出所想像的事物，而AI繪圖程式可將所輸入的文字指令轉化為圖像。她又指，過程中亦學到不同的英文詞彙，以及如何準確輸入關鍵詞，希望將來可以再參加AI相關活動以獲取更多經驗。

校長郭文坤（左）及STEAM教育統籌周樹安（右）。（五旬節聖潔會永光書院提供）

校長郭文坤表示，近年AI發展蓬勃，是同學們都需要掌握，故嘗試將其引入於STEAM教育中，並結合藝術元素，讓學生以創新方式接觸AI。STEAM教育統籌周樹安提到，學生亦能在活動中以簡易方式體驗AI，「最緊要喺生活中學習，唔好講到咁高端，即刻整個機械人」，提升他們對AI的興趣。

無人機助學地理 VR遊城市學中文作文

周樹安又補充指，學校已在初中推行跨學科STEAM活動，包括製作電流急急棒、計算機編程及進行VR拆彈遊戲等，並在各科加入STEAM元素，以地理科為例，學生會先學習無人機編程，再利用無人機進行城市規劃，而中文科早前因疫情關係，特意安排學生們戴上VR眼鏡遊覽城市，其後再練寫描寫文，長遠而言，希望可以在課程中加入更多AI元素。