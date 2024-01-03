11校網｜小學學校名單+校網地圖　包括嘉諾撒聖心、聖彼得小學

11校網的範圍以中西區為主，共有16間學校可供選擇，主要位於在中環、上環、西營盤及堅尼地城附近。「01教育」已經於下文為你整合11校網的小學名單、範圍及地圖及11校網屋苑名單，幫助你的子女升讀心儀學校！



11校網範圍及地圖

11校網主要覆蓋港島西部，包括中環、上環、西營盤及堅尼地城，區內鐵路站包括堅尼地城、西營盤、香港大學、上環、中環等。以下為教育局提供的11校網地圖：

11校網的範圍地圖。（香港政府地理資訊地圖截圖）

11校網有哪些小學？

想知道如何選校，第一件事當時是了解校網內有哪些學校可供選擇，以下是11校網內16間學校的相關資料：

11校網屋苑及租盤

11校網除了一般私人屋苑之外，亦有單幢式洋樓及唐樓。如果有意搬進11校網，提高子女入讀校網內學校的機會，可以考慮的屋苑包括：寶翠園、加多近山、嘉慧園、嘉寶園、慧明苑、瑧蓺、海明苑、翰林軒等。

附表1：11校網小學學校名單

選校編號：132853

學校名稱：聖嘉祿學校

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：天主教

2024年度自行分配學位學額：25

直屬／聯繫中學：沒有

地址：香港堅尼地城蒲飛路25號

聯絡電話：2817 3325

選校編號：170194

學校名稱：聖士提反女子中學附屬小學

學校類別：女校

資助類別：資助

宗教：基督教

2024年度自行分配學位學額：50

直屬／聯繫中學：聖士提反女子中學

地址：香港柏道33號

聯絡電話：2540 5088

選校編號：510882

學校名稱：李陞小學

學校類別：男女校

資助類別：官立

宗教：沒有

2024年度自行分配學位學額：25

直屬／聯繫中學：沒有

地址：香港西營盤高街119號

聯絡電話：2540 8966

選校編號：511382

學校名稱：天主教總堂區學校

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：天主教

2024年度自行分配學位學額：50

直屬／聯繫中學：沒有

地址：香港律打街

聯絡電話：2547 7618

選校編號：511552

學校名稱：香港潮商學校

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：沒有

2024年度自行分配學位學額：50

直屬／聯繫中學：沒有

地址：香港薄扶林道79號B

聯絡電話：2546 1869

選校編號：512443

學校名稱：英皇書院同學會小學

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：沒有

2024年度自行分配學位學額：25

直屬／聯繫中學：英皇書院、庇理羅士女子中學、金文泰中學、鄧肇堅維

地址：香港必列者士街58號

聯絡電話：2547 7468

選校編號：513539

學校名稱：聖公會基恩小學

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：基督教

2024年度自行分配學位學額：38

直屬／聯繫中學：沒有

地址：香港荷李活道109號

聯絡電話：2524 0896

選校編號：513555

學校名稱：聖公會呂明才紀念小學

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：基督教

2024年度自行分配學位學額：50

直屬／聯繫中學：沒有

地址：香港堅尼地城加惠民道31號

聯絡電話：2817 2305

選校編號：513601

學校名稱：聖公會聖馬太小學

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：基督教

2024年度自行分配學位學額：25

直屬／聯繫中學：沒有

地址：香港上環新街12-20號

聯絡電話：2548 3368

選校編號：513628

學校名稱：聖公會聖彼得小學

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：基督教

2024年度自行分配學位學額：75

直屬／聯繫中學：沒有

地址：香港山道70及88號

聯絡電話：2546 2624

選校編號：513687

學校名稱：嘉諾撒聖心學校

學校類別：女校

資助類別：資助

宗教：天主教

2024年度自行分配學位學額：63

直屬／聯繫中學：嘉諾撒聖心書院

地址：香港中環堅道26號

聯絡電話：2524 8679

選校編號：513750

學校名稱：新會商會學校

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：沒有

2024年度自行分配學位學額：25

一條龍學校：新會商會陳白沙紀念中學

地址：香港上環居賢坊1號

聯絡電話：2546 5712

選校編號：513954

學校名稱：聖安多尼學校

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：天主教

2024年度自行分配學位學額：38

直屬／聯繫中學：聯繫中學：英皇書院、庇理羅士女子中學、金文泰中學、鄧肇堅維

地址：香港薄扶林道69號A

聯絡電話：2546 6263

選校編號：528781

學校名稱：般咸道官立小學

學校類別：男女校

資助類別：官立

宗教：沒有

2024年度自行分配學位學額：25

直屬／聯繫中學：沒有

地址：香港般咸道9號A

聯絡電話：2517 1216

選校編號：534242

學校名稱：中西區聖安多尼學校

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：天主教

2024年度自行分配學位學額：38

直屬／聯繫中學：沒有

地址：香港醫院道2號

聯絡電話：2546 0369

選校編號：536377

學校名稱：英皇書院同學會小學第二校

學校類別：男女校

資助類別：資助

宗教：沒有

2024年度自行分配學位學額：38

直屬／聯繫中學：沒有

地址：香港上環普慶坊40號

聯絡電話：2547 7575